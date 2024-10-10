Как использовать соль в уборке: лайфхаки, которые вы раньше не знали

Опытные домохозяйки используют соль не только в кулинарии, но и в уборке. Эта специя, без которой не обходится ни одно блюдо, является универсальным средством, поскольку способна отмыть немало вещей, о которых мы раньше даже не задумывались.

Многие люди имеют аллергии на химические средства, которые благодаря агрессивным составляющим способны расщеплять жир и удалять грязь, пишут Porady 24. В качестве альтернативы можно выбрать экологическую соль, которая ничем не хуже специальных средств. Вот, что можно благодаря ей отчистить.

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Удаляет жирные пятна с доски

Разделочная доска может быть запятнана жиром, впрочем переживать не стоит, поскольку соль и лимон помогут все быстро отчистить. Вам нужно насыпать соль на доску, а потом сверху потереть пятно половиной свежего лимона. Оставьте смесь масла и лимонного сока на ночь, а утром вымойте водой.

Избавляет от запаха рыбы

Вы могли замечать, что профессиональные повара на кухне маркируют доски для рыбы, поскольку она не годится для нарезки других продуктов из-за специфического запаха, который остается на ней. В домашних условиях плохой запах с доски можно убрать с помощью подогретой соли. Просто посыпьте ее на доску и оставьте на некоторое время, а затем помойте.



Соль избавляет от плохого запаха рыбы / Фото Pexels

Отмывает пятна чая или кофе

Если вовремя не помыть чашку от кофе или чая, то на ней осядут темные пятна от напитка, которые трудно отмыть. Для того, чтобы вывести грязь, нужно на дно налить немного теплой воды и добавить 1 столовую ложку соли и после этого протереть губкой.

Удаляет загрязнения на кухне

В емкости надо смешать соль и уксус и перелить в бутылку с распылителем. Этой жидкостью можно вытирать столешницы, поверхности на кухне или в ванной комнате.

Избавляет от разбрызгивания маслом

После мытья сковородки становятся довольно уязвимыми, поэтому масло на ней может сильно разбрызгиваться. Это не только загрязняет поверхность, но и может обжечь кожу, поэтому на сковородку надо всыпать немного соли, чтобы минимизировать выброс масла на поверхность. Этот лайфхак убережет от загрязнения поверхности жиром.