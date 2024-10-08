Ею можно достаточно легко почистить засоренную канализацию, пишет Sante+. Соль способна прочистить трубы не хуже, чем специальное средство "крот". А еще она является отличной альтернативой химическим жидкостям, от которых идет плохой и резкий запах.

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Как прочистить забитую трубу солью

С помощью первого способа надо совместить соль с пищевой содой. В паре два ингредиента являются чрезвычайно эффективными. Сначала надо нагреть стакан воды. Далее нужно смешать 50 граммов соли и 50 граммов соды в горячей воде. Эту смесь надо сразу залить в раковину. По желанию можно использовать вакуум, чтобы воспроизвести отталкивающие движения. Чтобы прочистить трубы – включите теплую воду.

Второй способ заключается в сочетании щелочной соли и кислого уксуса, создавая химическую реакцию, которая прекрасно справится с засорами.

В стакане уксуса растворите 120 граммов соли. Залейте смесь в трубу и подождите 30 минут, чтобы подействовали все компоненты. Далее промойте все горячей водой, смешанной с небольшим количеством средства для мытья посуды. Через несколько минут смойте все теплой водой.



Соль помогает прочистить забитые трубы / Фото Pexels

Кроме того, соль можно использовать самостоятельно, поскольку она тоже является довольно действенной в профилактике засоров. Для этого раковину надо наполнить очень горячей водой. На каждый литр воды добавьте 50 граммов соли, тогда снимите пробку и дайте соленой воде стечь через трубы.

Чтобы лучше избавиться от засоров, можно использовать дренажную змейку. Сантехнический трос состоит из стальной пружины и черенка, который надо просунуть в трубу. После этого нужно сделать несколько оборотов и вытянуть змейку наружу. К ней должна прилипнуть вся грязь, которая забила канализацию.