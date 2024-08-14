Не только для причесок: как лак для волос можно использовать в быту

Лак для волос предназначен для того, чтобы зафиксировать локоны или прическу, впрочем не все знают, что его можно использовать в быту. Универсальное средство может в разы облегчить жизнь и помочь в некоторых ситуациях.

Оказывается, хозяйки нашли немалый спектр применений обычного лака для волос, который можно купить в бытовых магазинах. О некоторых из них вы точно даже не догадывались.

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Цветы

Иногда букеты цветов очень быстро вянут, однако лак для волос способен сохранить бутоны целыми и не позволит лепесткам опадать. Все, что надо сделать – это легко распылить средство на цветы.

Нить в игле

Если вам надо что-то зашить, то лак поможет упростить процесс вставки нити в иглу, который порой бывает настоящим ужасом. Надо нанести лак на конец нити. Средство сделает ее более жесткой, поэтому нить быстрее зайдет в ушко иглы.

Блестки

Те, кто имеет детей, точно найдут среди всего ассортимента вещей для творчества бумаги или любые другие вещи с блестками. Однако у него есть один значительный минус – он сильно осыпается и остается на диване, ковре или одежде.

Чтобы не произошло такой проблемы, просто сбрызните блестки лаком. На их вид он не повлияет, но хорошо зафиксирует.



Лак для волос можно использовать не только для фиксации волос / Фото Pexels

Мел

Все знают о том, как сильно крошится и осыпается мел. Чтобы дети не пачкали им руки, просто немного сбрызните лаком.

Колготки

Капроновые колготы достаточно легко порвать. Стрелка может появиться в самый неподходящий момент. Чтобы зафиксировать нити, просто сбрызните то место, где образовалась дырка, чтобы зафиксировать нити. Конечно же, с большой вероятностью, эти колготы придется выбрасывать, но они спасут вас в экстренных случаях.

Шерсть домашних животных

Животные способны оставлять за собой много шерсти или ворса, поэтому воспользуйтесь лаком для волос, который немного улучшит ситуацию. Нанесите его на чистую ткань и осторожно протрите ею загрязненные места.