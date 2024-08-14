Не тільки для зачісок: як лак для волосся можна використати в побуті

Лак для волосся призначений для того, щоб зафіксувати локони чи зачіску, втім не всі знають, що його можна використовувати в побуті. Універсальний засіб може в рази полегшити життя та допомогти в деяких ситуаціях.

Виявляється, господині віднайшли чималий спектр застосувань звичайного лаку для волосся, який можна купити в побутових магазинах. Про деякі з них ви точно навіть не здогадувалися.

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Квіти

Часом букети квітів дуже швидко в’януть, однак лак для волосся здатен зберегти бутони цілими та не дозволить пелюсткам обпадати. Все, що треба зробити – це легко розпилити засіб на квіти.

Нитка в голці

Якщо вам треба щось зашити, то лак допоможе спростити процес вставляння нитки в голку, який часом буває справжнім жахом. Треба нанести лак на кінець нитки. Засіб зробить її жорсткішою, тож нитка швидше зайде у вушко голки.

Блискітки

Ті, хто мають дітей, точно знайдуть серед всього асортименту речей для творчості папери чи будь-які інші речі з блискітками. Однак в нього є один значний мінус – він сильно обсипається та залишається на дивані, килимі чи одязі.

Щоб не сталося такої проблеми, просто збризніть блискітки лаком. На їхній вигляд він не вплине, але добре зафіксує.



Лак для волосся можна використовувати не лише для фіксації волосся / Фото Pexels

Крейда

Всі знають про те, як сильно кришиться та обсипається крейда. Щоб дітлахи не забруднювали нею руки, просто трішки збризніть лаком.

Колготки

Капронові колготи досить легко порвати. Стрілка може з’явитися у найневідповідніший момент. Щоб зафіксувати нитки, просто збризніть те місце, де утворилася дірка, щоб зафіксувати нитки. Звісно ж, з великою ймовірністю, ці колготи доведеться викидати, але вони врятують вас в екстрених випадках.

Шерсть домашніх тварин

Тварини здатні залишати за собою багато шерсті чи ворсу, тому скористайтеся лаком для волосся, який трохи покращить ситуацію. Нанесіть його на чисту тканину та обережно протріть нею забруднені місця.