Повернути бездоганну чистоту старим речам можна досить просто. Є кілька етапів, яких чітко треба дотримуватися і тоді ваша стара подушка перетвориться на нову.

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Перевірте етикетку

На етикетці має бути вказано, чи можна прати подушку в пральні машині. Якщо такої інформації не буде, тоді треба її прати в делікатному режимі прання.

Обробіть плями

Для максимального ефекту плями треба обробити спеціальним засобом або содою чи оцтом. Засіб треба нанести на забруднені місця та зачекати кілька хвилин, а тоді поставити подушку в барабан.

Виберіть відповідну температуру

Для подушки з синтетичним наповнювачем вода температури має бути до 40 градусів, а для пера та пуху треба обирати дбайливий режим прання не більше 30 градусів. Обирайте гелевий засіб для прання, який не пошкодить наповнювач та буде легко виполіскуватися.



Жовтих плям на подушці можна легко позбутися / Фото Pexels

Додаткове полоскання

Виполіскуйте подушку двічі, щоб пральний порошок добре вимився. Після цього увімкніть режим відтискання, щоб забрати всю зайву вологу.

Сушіння

Сушіть подушки на вулиці, оскільки свіже повітря допоможе краще вивести поганий запах. Якщо ви живете у квартирі, то сушарку можна використовувати, але виключно на низьких температурах.

Засоби для надання аромату

Після того, як подушка висушиться, обробіть її ароматизатором, щоб вона гарно та приємно пахнула.