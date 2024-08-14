На кухні ремонт, можливо, проводити найдорожче у квартирі. Адже потрібно замінювати і техніку, і стільниці, і думати не тільки про естетику, але й про максимальну функціональність.

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Перефарбуйте шафи

Шафи у кухні – це один з найбільших та найбільш помітних елементів, і коли вони старі, це одразу робить простір не дуже сучасним, а їхня заміна може коштувати немало. Втім, перефарбування – це непогана і надзвичайно дешева альтернатива. Втім, перед цим не забудьте зняти дверцята шафи з петель, а перед повторним фарбуванням відшліфувати та заґрунтувати дерево.

Замініть дверцята шафи

Якщо дверцята шафи не у тому стані, щоб їх було достатньо просто перефарбувати, ви можете їх замінити, і це буде кращим варіантом. Звісно, це дорожче, ніж фарбування, але все ще доступніше, ніж повна заміна шаф.

Обирайте незвичну фурнітуру

Ви будете здивовані тим, скільки індивідуальності та шику вашій кухні може надати звичайна фурнітура – така, як ручки до шаф, дверей чи холодильника. Ви можете пошукати цікаві і небанальні варіанти, аби надати кімнаті дизайнерського вигляду.



Фурнітура може зробити приміщення цікавим / Фото Pexels

Обирайте стільниці з натурального каменю

Якщо вам потрібно купити стільницю, тоді потрібно витратити гроші на натуральний камінь, адже це – зовсім не те меблювання, на якому варто економити. Натуральний камінь прослужить вам десятиліттями, натомість штучний може досить швидко втратити привабливість.

Обирайте якісне обладнання

Якщо ви вперше робите ремонт на кухні, тоді вам потрібно подумати про те, аби відразу закупити якісні речі. Тоді в усі майбутні ремонти ви будете тільки трохи оновлювати кухню, а не замінювати усі ключові елементи на ній. Якісна техніка та обладнання будуть служити вам дуже довго, і вам не доведеться незаплановано витрачати гроші на їхню заміну.