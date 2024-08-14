Якщо ви хочете восени насолодитися корисними вітамінними салатами, тоді без редиски просто не обійтися. І для того, щоб насолодитися свіжими овочами восени та взимку, вам потрібно знати, коли та як їх висадити.

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Як виростити редиску у серпні

Небагато людей знають, що серпень насправді – це ідеальний час для того, аби виростити редис чи інші рослини. Та для того, щоб це вдалося, потрібно не пропустити правильний час та знати, як саме висаджувати культуру.

Якщо, наприклад, ви плануєте зібрати урожай редису восени, тоді вам потрібно з уважністю підійти до вибору сорту. Він має бути раннім та теплолюбним, і тоді ви зможете забезпечити себе свіжими і хрусткими коренеплодами вже за 20 – 30 днів.



Редис можна садити у серпні / Фото Pexels

Для посадки редиски у серпні досвідчені городники радять дотримуватися ще кількох рекомендацій.

Садити потрібно редис на глибині 1 – 2 сантиметри.

Відстань між рослинами має бути приблизно 3 сантиметри, а між рядами – 10.

Восени редис потрібно садити в тіні чи напівтіні, в добре зволожений та підживлений ґрунт.

Потрібно часто поливати, аби редис не гірчив.

Як посадити редис на зиму

А якщо ви хочете отримати урожай редису аж взимку, тоді висадити культуру потрібно в теплиці, а також обрати зимостійкі сорти, які витримають похолодання. Проводять такий посів також у серпні. Грядки потрібно розмістити у місці, де не потраплятиме дощ і вітер.

А перед настанням холодів не забудьте укрити грядки соломою, аби захистити їх від холоду.