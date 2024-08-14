Если вы хотите осенью насладиться полезными витаминными салатами, тогда без редиса просто не обойтись. И для того, чтобы насладиться свежими овощами осенью и зимой, вам нужно знать, когда и как их высадить.

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Как вырастить редис в августе

Немногие знают, что август на самом деле – это идеальное время для того, чтобы вырастить редис или другие растения. И для того, чтобы это удалось, нужно не пропустить правильное время и знать, как высаживать культуру.

Если, например, вы планируете собрать урожай редиса осенью, тогда вам нужно с внимательностью подойти к выбору сорта. Он должен быть ранним и теплолюбивым, и тогда вы сможете обеспечить себя свежими и хрустящими корнеплодами уже через 20 – 30 дней.



Редис можно сажать в августе / Фото Pexels

Для посадки редиса в августе опытные огородники советуют придерживаться еще нескольких рекомендаций.

Сажать нужно редис на глубине 1 – 2 сантиметра.

Расстояние между растениями должно быть примерно 3 сантиметра, а между рядами – 10.

Осенью редис нужно сажать в тени или полутени, в хорошо увлажненную и подкормленную почву.

Нужно часто поливать, чтобы редис не горчил.

Как посадить редис на зиму

А если вы хотите получить урожай редиса аж зимой, тогда высадить культуру нужно в теплице, а также выбрать зимостойкие сорта, которые выдержат похолодание. Проводят такой посев также в августе. Грядки нужно разместить в месте, где не будет попадать дождь и ветер.

А перед наступлением холодов не забудьте укрыть грядки соломой, чтобы защитить их от холода.