На кухне ремонт, возможно, проводить дороже всего в квартире. Ведь нужно заменять и технику, и столешницы, и думать не только об эстетике, но и о максимальной функциональности.

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Перекрасьте шкафы

Шкафы в кухне – это один из крупнейших и наиболее заметных элементов, и когда они старые, это сразу делает пространство не очень современным, а их замена может стоить немало. Впрочем, перекраска – это неплохая и очень дешевая альтернатива. Впрочем, перед этим не забудьте снять дверцы шкафа с петель, а перед повторным окрашиванием отшлифовать и загрунтовать дерево.

Замените дверцу шкафа

Если дверцы шкафа не в том состоянии, чтобы их было достаточно просто перекрасить, вы можете их заменить, и это будет лучшим вариантом. Конечно, это дороже, чем покраска, но все еще доступнее, чем полная замена шкафов.

Выбирайте необычную фурнитуру

Вы будете удивлены тем, сколько индивидуальности и шика вашей кухне может предоставить обычная фурнитура – такая, как ручки к шкафам, дверей или холодильника. Вы можете поискать интересные и небанальные варианты, чтобы придать комнате дизайнерский вид.



Фурнитура может сделать помещение интересным / Фото Pexels

Выбирайте столешницы из натурального камня

Если вам нужно купить столешницу, тогда нужно потратить деньги на натуральный камень, ведь это – совсем не та меблировка, на которой стоит экономить. Натуральный камень прослужит вам десятилетиями, зато искусственный может достаточно быстро потерять привлекательность.

Выбирайте качественное оборудование

Если вы впервые делаете ремонт на кухне, тогда вам нужно подумать о том, чтобы сразу закупить качественные вещи. Тогда во все будущие ремонты вы будете только немного обновлять кухню, а не заменять все ключевые элементы на ней. Качественная техника и оборудование будут служить вам очень долго, и вам не придется незапланированно тратить деньги на их замену.