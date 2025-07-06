Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, который нужен всем людям и живым существам для дыхания, сообщает 24 Канал. Но всего несколько цветов могут быстро и эффективно улучшить качество воздуха в вашей спальне, если их там поставить – это не только сделает комнату зеленее, но и может положительно повлиять на ваш сон и отдых.

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Спатифиллум

Прежде всего, это растение очень простое в уходе, а также может радовать красивыми белыми цветами. Но мирная лилия также активно абсорбирует и нейтрализует и несколько распространенных вредных веществ, что часто можно встретить в спальне – например, ацетон, ксилол, толуол и бензол.

Спатифиллум также может повысить влажность воздуха в помещении, ведь в процессе транспирации он выделяет влагу через листья. Особенно полезно это зимой, когда воздух в доме из-за отопления часто становится слишком сухим.

К слову, ранее мы уже рассказывали о цветах, которые притягивают безбрачие в дом – лучше от них избавиться как можно быстрее.

Фикус Бенджамина

Этот фикус напоминает небольшое деревце и может принести больше пользы вашей спальне, чем вы можете представить. Он фильтрует немало токсинов, в том числе и бензол, формальдегид и трихлорэтилен.

Также растение может обогатить воздух кислородом и поддерживать оптимальный уровень влажности в спальне. Листья могут поглощать также и пыль и несколько других мелких частиц, оседающих на его поверхности – а это уменьшает количество аллергенов.

Алоэ вера

Это растение может устранять и фильтровать токсины в воздухе, а затем улучшать качество окружающей среды. Особенно это полезно для людей, страдающих аллергией и респираторными заболеваниями – алоэ вера может уменьшить количество аллергенов и раздражителей в спальне.

Кроме того, известное растение и своими противовирусными и антибактериальными свойствами – они способствуют уменьшению количества микроорганизмов в воздухе.

Бегония

Бегония отлично борется с парами различных химических соединений. А если вы регулярно для очистки квартиры используете бытовую химию, тогда без бегонии на подоконнике просто не обойтись.



Бегония эффективно очищает воздух / Фото Pexels

Лучше всего поставить цветок в полутени и поливать летом каждые 3 – 4 дня. Зимой хватит полива раз в неделю.

Драцена

Она хорошо нейтрализует пары формальдегида в помещении и поглощает частицы бензола и трихлорэтилена – они часто попадают в квартиру с улицы. Кроме того, именно драцена поможет избавиться от остатков бытовой химии.