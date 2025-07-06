Рослини поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень, що потрібний усім людям та живим істотам для дихання, повідомляє 24 Канал. Але всього кілька квітів можуть швидко та ефективно покращити якість повітря у вашій спальні, якщо їх там поставити – це не тільки зробить кімнату зеленішою, але й може позитивно вплинути на ваш сон та відпочинок.

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Спатифілум

Перш за все, ця рослина надзвичайно проста у догляді, а також може тішити гарними білими квітами. Але мирна лілія також активно абсорбує та нейтралізує і кілька поширених шкідливих речовин, що часто можна зустріти у спальні – наприклад, ацетон, ксилол, толуол та бензол.

Спатифілум також може підвищити вологість повітря у приміщенні, адже в процесі транспірації він виділяє вологу через листя. Особливо корисно це взимку, коли повітря в домі через опалення часто стає надто сухим.

До слова, раніше ми вже розповідали про квіти, які притягують безшлюбність у дім – краще їх позбутися якнайшвидше.

Фікус Бенджаміна

Цей фікус нагадує невелике деревце та може принести більше користі вашій спальні, ніж ви можете уявити. Він фільтрує чимало токсинів, зокрема й бензол, формальдегід та трихлоретилен.

Також рослина може збагатити повітря киснем та підтримувати оптимальний рівень вологості у спальні. Листя може поглинати також і пил і кілька інших дрібних частинок, що осідають на його поверхні – а це зменшує кількість алергенів.

Алое вера

Ця рослина може усувати та фільтрувати токсини у повітрі, а відтак покращувати якість навколишнього середовища. Особливо це корисно для людей, що страждають на алергію та респіраторні захворювання – алое вера може зменшити кількість алергенів та подразників у спальні.

Окрім того, відома рослина і своїми противірусними та антибактеріальними властивостями – вони сприяють зменшенню кількості мікроорганізмів у повітрі.

Бегонія

Бегонія відмінно бореться з парами різних хімічних сполук. А якщо ви регулярно для очищення квартири використовуєте побутову хімію, тоді без бегонії на підвіконні просто не обійтися.



Бегонія ефективно очищує повітря / Фото Pexels

Найкраще поставити квітку у півтіні та поливати влітку кожні 3 – 4 дні. Взимку вистачить поливу раз на тиждень.

Драцена

Вона добре нейтралізує пари формальдегіду у приміщенні та поглинає частинки бензолу й трихлоретилену – вони часто потрапляють у квартиру з вулиці. Окрім того, саме драцена допоможе позбутися залишків побутової хімії.