Авокадо є чудовим інгредієнтом для сніданку, обідніх перекусів, чи додатком до легкого літнього салату на вечір, пише 24 Канал з посиланням на Express. Тверде авокадо може достигнути само по собі, але для цього треба виділити певний час.

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Завдяки одному секрету, улюблене всіма авокадо може достигнути вже за один день. Тверде авокадо погано ріжеться й не зовсім апетитне, тому розповідаємо, як самостійно довести його до ідеального стану.

Як пришвидшити дозрівання авокадо

У літню пору в кожного з нас на кухні є корзина з фруктами. Вони виділяють етилен, який прискорює природне дозрівання. Саме тому авокадо потрібно поставити поруч з бананами, яблуками та апельсинами.

Авокадо потрібно покласти в паперовий пакет разом з цими фруктами на 24 години. За добу ви здивуєтеся від того, наскільки авокадо стало м’якшим. Упакування сприяє тому, щоб етилен накопичувався концентрованіше.

Авокадо може дозріти досить швидко
Авокадо може дозріти досить швидко / Фото Pexels

Не варто використовувати поліетилен, оскільки він не пропускає повітря та накопичує вологу. Через це фрукти можуть почати підгнивати.

До слова, раніше ми розповідали, у яких місцях ніколи не можна садити огірки – вони не дадуть урожаю.

Якщо ж у вас є велика кількість яблук, але немає інших фруктів, то авокадо потрібно покласти на низ миски, а зверху засипати все яблуками. Тоді накрийте ємність рушником та поставте в темне місце в кухонну шафу. На наступний день авокадо встигне дозріти.

Не кладіть авокадо в холодильник, оскільки низька температура сповільнює його дозрівання. У холод його потрібно покласти лише після того, як він достигне, щоб запобігти перегріванню.