Авокадо является прекрасным ингредиентом для завтрака, обеденных перекусов, или дополнением к легкому летнему салату на вечер, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Твердое авокадо может созреть само по себе, но для этого надо выделить определенное время.

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Благодаря одному секрету, любимое всеми авокадо может созреть уже за один день. Твердое авокадо плохо режется и не совсем аппетитное, поэтому рассказываем, как самостоятельно довести его до идеального состояния.

Как ускорить созревание авокадо

В летнее время у каждого из нас на кухне есть корзина с фруктами. Они выделяют этилен, который ускоряет естественное созревание. Именно поэтому авокадо нужно поставить рядом с бананами, яблоками и апельсинами.

Авокадо нужно положить в бумажный пакет вместе с этими фруктами на 24 часа. За сутки вы удивитесь от того, насколько авокадо стало мягче. Упаковка способствует тому, чтобы этилен накапливался концентрированнее.



Авокадо может созреть достаточно быстро / Фото Pexels

Не стоит использовать полиэтилен, поскольку он не пропускает воздух и накапливает влагу. Из-за этого фрукты могут начать подгнивать.

К слову, ранее мы рассказывали, в каких местах никогда нельзя сажать огурцы – они не дадут урожая.

Если же у вас есть большое количество яблок, но нет других фруктов, то авокадо нужно положить на низ миски, а сверху засыпать все яблоками. Тогда накройте емкость полотенцем и поставьте в темное место в кухонный шкаф. На следующий день авокадо успеет созреть.

Не кладите авокадо в холодильник, поскольку низкая температура замедляет его созревание. В холод его нужно положить лишь после того, как он созреет, чтобы предотвратить перегрев.