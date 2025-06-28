Авокадо является прекрасным ингредиентом для завтрака, обеденных перекусов, или дополнением к легкому летнему салату на вечер, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Твердое авокадо может созреть само по себе, но для этого надо выделить определенное время.

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Благодаря одному секрету, любимое всеми авокадо может созреть уже за один день. Твердое авокадо плохо режется и не совсем аппетитное, поэтому рассказываем, как самостоятельно довести его до идеального состояния.

Как ускорить созревание авокадо

В летнее время у каждого из нас на кухне есть корзина с фруктами. Они выделяют этилен, который ускоряет естественное созревание. Именно поэтому авокадо нужно поставить рядом с бананами, яблоками и апельсинами.

Авокадо нужно положить в бумажный пакет вместе с этими фруктами на 24 часа. За сутки вы удивитесь от того, насколько авокадо стало мягче. Упаковка способствует тому, чтобы этилен накапливался концентрированнее.

Авокадо может созреть достаточно быстро
Авокадо может созреть достаточно быстро / Фото Pexels

Не стоит использовать полиэтилен, поскольку он не пропускает воздух и накапливает влагу. Из-за этого фрукты могут начать подгнивать.

К слову, ранее мы рассказывали, в каких местах никогда нельзя сажать огурцы – они не дадут урожая.

Если же у вас есть большое количество яблок, но нет других фруктов, то авокадо нужно положить на низ миски, а сверху засыпать все яблоками. Тогда накройте емкость полотенцем и поставьте в темное место в кухонный шкаф. На следующий день авокадо успеет созреть.

Не кладите авокадо в холодильник, поскольку низкая температура замедляет его созревание. В холод его нужно положить лишь после того, как он созреет, чтобы предотвратить перегрев.