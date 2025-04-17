Что нельзя и можно делать в субботу перед Пасхой: полезная информация

В последний день Великого поста день посвящается воспоминаниям о погребении и пребывании в гробу Иисуса Христа. Люди в этот день еще хлопочут по дому, готовят блюда к праздничному столу, впрочем Пасхальная суббота является последним днем поста, поэтому имеет определенные запреты.

Суббота перед Пасхой является скорбной, пишет 24 Канал. В этот день необходимо идти к Божьему гробу в церковь и соблюдать все правила поста. Субботу перед Пасхой еще называют тихой, потому что любые развлечения и веселье в этот день запрещены.

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Несмотря на то, что дома уже готовится немало праздничных блюд с мясом, нельзя забывать о посте и употреблять постный хлеб, фрукты с овощами, орехи и мед. Это основные советы, которые нужно знать всем на Пасхальную субботу. В народе уже сформировались определенные правила того, что разрешено и запрещено делать в этот день.

Что можно и нельзя делать в Пасхальную субботу

Перед Пасхой можно дома сделать косметический порядок, поприбирать все и сложить на свои места. А вот от какого-то мелкого ремонта надо отказаться. Стирать и мыть что-то можно в субботу, но лучше это все сделать в Чистый четверг.

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Запрещено в Пасхальную субботу брать в руки иголки с ниткой и заниматься рукоделием. Нельзя заниматься никаким сеянием и посадкой. Физический труд в этот день является запрещенным.



В Пасхальную субботу можно украшать куличи / Фото Pexels

В последний день поста лучше не идти уже на кладбище. На могилу к родным стоит прийти на Пасху, в большой праздник. Ни в коем случае нельзя идти в субботу на охоту или рыбалку.

Полезно накануне Пасхи делать добрые дела и помогать близким и родным. Желательно сделать пожертвование людям, которые в этом нуждаются. В субботу разрешается красить яйца, украшать писанки и готовить блюда к праздничному пасхальному столу.