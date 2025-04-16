Благодаря бюджетному способу этот лайфхак с формой для выпекания кулича захотят повторить все, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как сделать форму для куличей

Для создания формы вам понадобится фольга. Нужно два кусочка наложить друг на друга и согнуть фольгу, но не до конца (смотрите на видео). Далее оберните банку любого нужного размера и заверните ее фольгой, оставляя край загибая на дно. Благодаря такому простому лайфхаку форма будет готова.

Можно сделать формы очень большими, среднего размера или маленькими. Все зависит от того, какого размера кулич вам нужен.

Форма для кулича своими руками: смотрите видео

Иногда кулич может прилипать ко дну формы. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться пергаментом, который надо поставить на банку. Обведите дно емкости по периметру карандашом и вырежьте. После этого вырезанный кружочек поставьте на дно форму и тщательно все смажьте маслом.

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Чтобы кулич получился удачным – не слишком маленьким и не слишком большим, в форму нужно поставить теста примерно на 1/3 высоты формы. Обратите внимание и на то, что извлекать кулич из формы необходимо только после того, как выпечка немного остынет.