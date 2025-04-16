Одним из главных символов Пасхи являются красочные писанки, сообщает 24 Канал. И, конечно же, можно покрасить яйца с помощью магазинных красителей. Но немало домашних продуктов могут стать совсем не худшими природными альтернативами.

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Как покрасить яйца в каркаде?

Чай каркаде известен своим насыщенным рубиновым цветом и приятным кисловатым вкусом. И, как ни странно, он может стать также отличным красителем для яиц. Во-первых, он абсолютно безопасен, но также может придать скорлупе различных интересных оттенков – от нежно-розового до бордового и почти фиолетового – в зависимости от того, как долго вы будете держать яйца в растворе и какая будет его концентрация.

Кроме того, когда яйца высыхают, на их поверхности могут проявиться различные интересные разводы и кристаллические узоры – а это придаст каждому яйцу уникальности.



Яйца можно покрасить в каркаде / Фото Pexels

Способ окрашивания яиц с помощью каркаде чрезвычайно прост, и его легко сможет овладеть даже полный новичок. Вот что нужно для окрашивания яйца в каркаде:

100 граммов чая . Лучше выбрать качественный чай каркаде, ведь от этого будет зависеть насыщенность цвета ваших пасхальных яиц;

. Лучше выбрать качественный чай каркаде, ведь от этого будет зависеть насыщенность цвета ваших пасхальных яиц; 700 миллилитров воды;

белые куриные яйца. Коричневые яйца лучше не брать – на них цвет будет выглядеть не таким насыщенным и ярким.

Сначала яйца нужно качественно помыть – следите за тем, чтобы удалить любые загрязнения и пыль, а также маркировку. Так вы сможете убедиться, что яйца окрасятся равномерно. В небольшой кастрюле или сотейнике нужно заварить чай – доведите смесь с ним до кипения.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как покрасить яйца в голубой цвет домашними средствами.

После этого яйца нужно положить в кипящий раствор каркаде. Огонь нужно уменьшить, и после того, как раствор закипит снова, варить еще 10 минут. После этого огонь выключается, а яйца выкладываются и охлаждаются на бумажном полотенце.

Так вы получите нежный, чистый оттенок. Но если вы хотите достичь более насыщенного цвета, можно снова положить яйца в охлажденный раствор каркаде. Перед этим в него также нужно добавить несколько ложек уксуса, чтобы цвет сохранялся лучше.

Яйца можно оставить в растворе на несколько часов или на ночь – тогда вы получите наиболее насыщенный и яркий цвет.