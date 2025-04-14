Если вы хотите покрасить яйца в насыщенный голубой цвет, тогда это можно сделать даже без использования магазинных красителей, сообщает 24 Канал. Для этого можно вместо этого использовать обычный продукт из холодильника.

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Чем покрасить яйца в голубой цвет?

Конечно, для того, чтобы достичь ярко-голубого или синего цвета, можно использовать обычный краситель. Но также можно воспользоваться и другим проверенным способом, который будет более натуральным. Для него нужно использовать белые яйца.

Сначала отварите их, а потом нужно нарезать на мелкие кусочки краснокочанную капусту и залить ее кипятком. И когда вода приобретет цвет капусты и остынет, нужно добавить к ней также 3 столовые ложки уксуса.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, в какие цвета пасхальные яйца лучше вообще не красить – они притягивают несчастье и грусть.

После этого опустите яйца в этот раствор и закройте крышкой. Для того, чтобы достичь желаемого цвета, нужно оставить яйца в воде с капустой по крайней мере на 2 часа. И для того, чтобы быть уверенными в результате, вы можете оставить яйца в воде на всю ночь.

После этого яйца нужно высушить на бумажном полотенце – а вот вытирать их не следует, чтобы не стереть цвет. А вот после того, как они высохнут, для блеска пасхальные яйца можно смазать маслом.



Яйца можно покрасить в голубой / Фото Pexels

Как сварить яйца, чтобы они не трескались?

Для того, чтобы приготовить идеальные пасхальные яйца, нужно сначала сварить яйца так, чтобы скорлупа не потрескалась. А для этого следует знать несколько простых секретов. Сначала залейте яйца холодной водой и на сильном огне доведите до кипения. После этого выключите воду и оставьте в горячей воде. В зависимости от того, сколько яйца в ней будут оставаться, такими они и будут.

4 минут хватает для жидкого желтка и относительно твердого белка. 8 минут – желток будет мягким, но не жидким, а цвет будет оставаться насыщенным. 10 – 12 минут – желток будет плотным, а цвет побледнеет.

Также для того, чтобы яйца не трескались, нужно перед варкой положить их в теплую воду – так вы выровняете перепад температуры. Кроме того, хорошо посолите воду – добавляйте 1 столовую ложку соли на литр воды.