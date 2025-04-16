Завдяки бюджетному способу цей лайфхак з формою для випікання паски захочуть повторити всі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як зробити форму для пасок

Для створення форми вам знадобиться фольга. Потрібно два шматочки накласти один на одний й зігнути фольгу, але не до кінця (дивіться на відео). Далі обгорніть банку будь-якого потрібного розміру та загорніть її фольгою, залишаючи край загинаючи на дно.Завдяки такому простому лайфхаку форма буде готовою.

Можна зробити форми дуже великими, середнього розміру чи маленькими. Все залежить від того, якого розміру паска вам потрібна.

Форма для паски своїми руками: дивіться відео

Часом паска може прилипати до дна форми. Щоб цього не сталося, варто скористатися пергаментом, який треба поставити на банку. Обведіть дно ємності по периметру олівцем та виріжте. Після цього вирізаний кружечок поставте на дно форму й ретельно все змастіть олією.

Смачна паска – це основа Великодня та щирого святкування. І зробити її можна без зайвих турбот. Рецептом паски на літр молока поділилися у нашому матеріалі.

Щоб паска вийшла вдалою – не замалою й не занадто великою, у форму потрібно поставити тіста приблизно на 1/3 висоти форми. Зверніть увагу й на те, що витягати паску з форми необхідно лише після того, як випічка трохи охолодне.