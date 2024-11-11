Не пропустите последние удачные дни: 5 растений, которые стоит высадить в ноябре

Вам может показаться, что ноябрь –это время, когда огородники и садоводы уже могут отдыхать, но это не совсем так. На самом деле нужно еще успеть высадить несколько интересных растений.

В ноябре в открытый грунт высаживают морозостойкие сорта и плодовых, и декоративных культур, сообщает 24 Канал. Вот только нельзя высаживать саженцы родом из южных, теплых краев.

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Ароматная зелень

Накануне зимы вы вполне можете высадить немало пряностей. В частности, время подготовить грядки для петрушки, укропа и кинзы. На самом деле высадка под зиму для этих культур только пойдет на пользу: семена пройдут стратификацию за зимнее время, а это улучшит его урожайность.

Кроме того, вы получите зеленые ростки на несколько недель раньше, чем привыкли, и сможете насладиться зеленью уже в самом начале весны.

Пеларгония

Пеларгония – это неприхотливое, но очень красивое растение, и ноябрь – это практически идеальное время для ее посева, ведь к февралю растение уже разовьет крепкие кусты. После этого можно подрезать его для создания формы и использовать срезанные веточки для размножения черенками.

Этот метод не только экономический, но и дает садоводам возможность увеличить коллекцию пеларгоний в саду. Грамотно распланированный посев обеспечит идеальное цветение в течение всего сезона.

Глоксиния

Эти цветы также могут украсить вашу клумбу, ведь они являются настоящими королевами сада благодаря своей изящной красоте и разнообразию сортов. Несмотря на то, что существуют слухи о сложности в выращивании, правильный подход поможет получить пышное цветение уже в апреле.

Свекла

Многие садоводы высевают свеклу на зиму, ведь она не нуждается в укрытии, и может идеально перезимовать даже с минимальными осадками снега. Грядки поливать после посадки не нужно, ведь на зиму свекла уже имеет достаточно влаги. В следующем году она прорастет очень рано и порадует вас большим, чем обычно, урожаем.



Свеклу можно сажать в ноябре / Фото Pexels

Бегония

Бегонии известны не только своим великолепием, но и простотой в уходе. Обычно семена высевают в январе или феврале, но ноябрьский посев может обеспечить даже более пышное цветение. Но важно не только подобрать подходящий сорт, но и использовать качественный субстрат. Растение требует много света, поэтому после посадки горшок держат в хорошо освещенном месте.