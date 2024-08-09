Результат будет мгновенным: как меламиновой губкой отмыть грязь

Меламиновая губка является замечательным средством, которое помогает удалить пятна и загрязнения. Она лишь недавно появилась на рынке товаров, а уже успела завоевать популярность.

Губка создана из меламиновой пены, хорошо устраняет пятна с подоконника, кухонных и микроволновых плит, столешниц или мебели. Кроме того, губка имеет еще много других полезных свойств.

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Отчищает плиту от жира

Если на газовой плите есть пригоревший жир, то устранить его поможет меламиновая губка. Она также может быстро убрать грязь с электрических плит.

Удаляет лак для волос

На расческах и плойках может оставаться тонкий слой лака для волос. Чтобы его удалить, надо лишь легко провести по поверхности смоченной губкой.

Очищает грязную клавиатуру

Клавиатура от ноутбука или компьютера часто пачкается и засоряется. Чтобы очистить ее, проведите губкой по ней, которая уберет все остатки пыли или пищи.

Убирает следы маркеров

Если у вас есть дети, которые обрисовали стену – не проблема, потому что меламиновая губка со всем справится. Она уберет следы маркеров, мела или цветных карандашей.

Удаляет ржавчину

В случае со следами ржавчины в ванной, которые бывают очень часто, стоит применить губку, которая мгновенно уберет пятно.

Очистит микроволновку и холодильник

На этих приборах часто накапливаются брызги и разливы, поэтому попробуйте все вытереть губкой, предварительно отключив приборы от электросети.

Удалит от пятен свеклы

Пятно от свеклы оставляет следы на доске, столе или столешнице. Это же касается и граната. Чтобы избавиться от пигментированных пятен – воспользуйтесь губкой.