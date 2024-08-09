Фары должны быть чистыми для лучшей видимости на дороге в вечернее время. Из-за постоянного осадка с улицы, они становятся тусклыми, поэтому их надо время от времени тщательно мыть.

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Как почистить фары уксусом и водой

Для очистки вам понадобится уксус, вода, салфетка из микрофибры и малярный скотч. Сначала защитите покрытие вокруг фар малярной лентой. Это нужно для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие. Далее надо приготовить раствор. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:3, тогда немного подогрейте раствор, но не доводите его до кипения и перелейте в бутылку с распылителем.

Раствор обильно нанесите на фары, полностью их покрывая. Чтобы эффект был намного лучшим, оставьте раствор на 5 – 10 минут, чтобы он впитал всю грязь.



Фары легко помыть в домашних условиях / Фото Pexels

После этого надо салфеткой из микрофибры протереть фары круговыми движениями, а дальше промыть чистой водой и высушить уже другой салфеткой из микрофибры.

Уже когда фары высохнут, нанесите полироль, чтобы сделать их блестящими. Также можно нанести защитный воск. Чтобы поддерживать фары в надлежащем состоянии, мойте их раз в 2 – 3 месяца.