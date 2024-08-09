Фари повинні бути чистими для кращої видимості на дорозі у вечірній час. Через постійний осад з вулиці, вони стають тьмяними, тому їх треба час від часу ретельно мити.

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Як почистити фари оцтом та водою

Для очищення вам знадобиться оцет, вода, серветка з мікрофібри та малярський скотч. Спочатку захистіть покриття навколо фар малярською стрічкою. Це потрібно для того, щоб захистити лакофарбне покриття. Далі треба приготувати розчин. Змішайте оцет з водою у пропорціїї 1:3, тоді трохи підігрійте розчин, але не доводьте його до кипіння та перелийте в пляшку з розпилювачем.

Розчин рясно нанесіть на фари, повністю їх покриваючи. Щоб ефект був набагато кращим, залишіть розчин на 5 – 10 хвилин, щоб він увібрав увесь бруд.



Фари легко помити в домашніх умовах / Фото Pexels

Після цього треба серветкою з мікрофібри протерти фари круговими рухами, а далі промити чистою водою та висушити вже іншою серветкою з мікрофібри.

Вже коли фари висохнуть, нанесіть поліроль, щоб зробити їх блискучими. Також можна нанести захисний віск. Щоб підтримувати фари в належному стані, мийте їх раз на 2 – 3 місяці.