Пищевая сода творит фантастику: как ее использовать в быту

Сода является незаменимым помощником на кухне каждой хозяйки. Ее используют в кулинарии для приготовления выпечки, впрочем она прекрасно годится для использования в быту.

Пищевая сода является достаточно популярным продуктом по низкой цене, пишет 24 Канал. Специалисты уже нашли соде множество применений и с радостью поделились ими в сети. Оказывается, содой можно чистить немало вещей дома, а результат приятно удивит.

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Чистка кухонных поверхностей

Содой чистят поверхности из нержавеющей стали, микроволновую печь и столешницы. Нужно лишь развести соду в воде и протереть все губкой. Чтобы эффект был лучшим, раствор можно оставить на несколько минут, а потом смыть.

Очистка серебра

Серебряные украшения со временем могут потемнеть, тогда стоит развести соду с водой в пропорции 3:1 и протереть этой смесью изделия, а потом прополоскать водой.

Освежение воздуха

Чтобы не освежать воздух химическими веществами, добавьте к дистиллированной воде столовую ложку соды и несколько капель эфирного масла. Залейте все в пульверизатор и можете раствором освежать воздух.

Полировка пола

Если на полу есть мелкие царапины, то средство на основе соды поможет от них избавиться. В ведре теплой воды нужно растворить стакан соды и помыть ею пол.



Содой можно отполировать пол / Фото Pexels

Чистка слива в раковине

Сода прекрасно помогает прочистить трубы и удалить неприятный запах. В слив нужно засыпать 2 – 3 столовые ложки соды и залить половиной стакана воды. Тогда закройте пробку и оставьте все на час, а дальше промойте проточной водой.

Освежение ковров

Небольшое количество пищевой соды нужно насыпать на ковер, оставить на 15 минут и пропылесосить.

Удаление плесени в ванной

Сода прекрасно уничтожает грибок, который часто заводится в ванной между промежутками кафеля. Проблемные места надо посыпать содой, оставить на 30 минут и потереть места мочалкой или смыть проточной водой.