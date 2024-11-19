Харчова сода творить фантастику: як її використовувати в побуті

Сода є незамінним помічником на кухні кожної господині. Її використовують в кулінарії для приготування випічки, втім вона чудово годиться для використання в побуті.

Харчова сода є досить популярним продуктом за низькою ціною, пише 24 Канал. Фахівці вже знайшли соді безліч застосувань та радо поділилися ними в мережі. Виявляється, содою можна чистити чимало речей вдома, а результат приємно вразить.

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Чистка кухонних поверхонь

Содою чистять поверхні з нержавіючої сталі, мікрохвильову піч та стільниці. Потрібно лише розвести соду у воді та протерти все губкою. Щоб ефект був кращим, розчин можна залишити на кілька хвилин, а тоді змити.

Очищення срібла

Срібні прикраси з часом можуть потемніти, тоді варто розвести соду з водою у пропорції 3:1 та протерти цією сумішшю вироби, а тоді прополоскати водою.

Освіження повітря

Щоб не освіжувати повітря хімічними речовинами, додайте до дистильованої води столову ложку соди та кілька крапель ефірної олії. Залийте все в пульверизатор й можете розчином освіжувати повітря.

Полірування підлоги

Якщо на підлозі є дрібні подряпини, то засіб на основі соди допоможе від них позбутися. У відрі теплої води потрібно розчинити склянку соди й помити нею підлогу.



Содою можна відполірувати підлогу / Фото Pexels

Чистка зливу в раковині

Сода чудово допомагає прочистити труби й видалити неприємний запах. У злив потрібно засипати 2 – 3 столові ложки соди й залити половиною склянки води. Тоді закрийте пробку й залишіть все на годину, а далі промийте проточною водою.

Освіження килимів

Невелику кількість харчової соди потрібно насипати на килим, залишити на 15 хвилин й пропилососити.

Видалення цвілі у ванній

Сода чудово знищує грибок, який часто заводиться у ванній між проміжками кахлю. Проблемні місця треба посипати содою, залишити на 30 хвилин й потерти місця мочалкою чи змити проточною водою.