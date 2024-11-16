Виробники переконують, що рідкі засоби є не тільки зручнішими, але й безпечнішими за порошки, повідомляє 24 Канал. Все через те, що основою таких засобів є ензими – ферменти, які можуть легко розкладати органіку.

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Куди потрібно заливати гель для прання?

Дуже часто на баночці з засобом ви можете знайти інструкцію до того, як правильно його використовувати, або ж можна знайти пояснення у книжечці, що додається до пральної машини. Ось тільки якщо ні того, ні того під рукою немає, а прання потрібно поставити, куди ж заливати гель?

Перед тим, як розбиратися з цим питанням, спершу потрібно зрозуміти, для чого призначені три відсіки у пральній машинці.

Відсік для попереднього прання . Зазвичай він позначається цифрою 1 чи I.

. Зазвичай він позначається цифрою 1 чи I. Відсік для основного прання. Він позначається як 2 чи II, саме у нього потрібно вливати гель для прання.

Він позначається як 2 чи II, саме у нього потрібно вливати гель для прання. Відсік для кондиціонера. На ньому можна знайти квіточку або ж зірочку. До цього відсіку потрібно додавати кондиціонер чи розм'якшувач тканини.

Втім, варто зазначити, що лоток – це не єдине місце, куди можна додавати гель для прання. Також рідкі засоби можна додавати відразу в барабан, але зважайте на те, що такий спосіб підходить далеко не для всіх моделей пральних машин.



Гель для прання потрібно використовувати правильно / Фото Pexels

Куди не можна додавати гель для прання?

Тепер, коли ви знаєте, як використовувати гель для прання правильно, потрібно пробігтися і по кількох поширених помилках, яких часто припускаються люди під час прання.

Перш за все, ніколи не можна додавати гель для прання у відсік для кондиціонера, адже це може призвести до неправильної роботи усієї пральної машини, а ваш одяг не очиститься якісно від більшості забруднень.

Також не варто заливати засіб у отвори, що призначені для зливу чи подачі води, у вентиляційні отвори. Це призведе тільки до того, що вам доведеться проводити дорогий ремонт.

Скільки лити гелю для прання?

В інструкції на банці ви точно знайдете рекомендовану кількість засобу на одне прання. Найкраще буде використовувати саме ту кількість, що зазначає виробник. Але зазвичай дозування може варіюватися від 70 до 150 мілілітрів. Та досвідчені користувачі гелю вже знають, що можна використовувати і меншу кількість засобу.