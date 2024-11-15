Зазвичай прання - це досить простий та швидкий процес, який передбачає тільки закидування брудних речей у пральну машину та вивішування їх сушитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens. Та з деякими речами потрібна й додаткова підготовка – як-от вивертання навиворіт.

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Темний одяг

Чорний та темний одяг, в тому числі і темний денім, з часом через вплив води може почати тьмяніти. І для того, аби захистити його від мийного засобу, вицвітання та втрати кольору, потрібно вивертати речі перед тим, як класти їх у прання.

Окрім того, варто пам’ятати й про те, що чорні речі краще прати у холодній воді та використовувати цикл сушіння без нагрівання.

Яскраві тканини з принтом

Як і темний одяг, тканини з яскравими кольорами та набивним малюнком можуть з часом вицвітати через великий вплив води та мийних засобів, а також через тертя.

І вивертання тканин допоможе зберегти і колір, і візерунки. Також краще використовувати у таких випадках прохолодну, а не гарячу воду.

Одяг для тренувань

Існує кілька вагомих причин, з яких ви маєте вивертати спортивні штани та легінси перед тим, як кидати їх до пральної машини. Одяг, що щільно облягає, точно виграє від більш глибокого очищення, яке відбудеться тільки у випадку, якщо внутрішня частина одягу піддасться більшому впливу води, мийного засобу тощо.

На відміну від більшості іншого одягу, на спортивному найбільше забруднень та запахів можна знайти всередині, а не зовні.

Піжами, білизна та шкарпетки

Як і в одязі для тренувань, середина піжам, спідньої білизни та шкарпеток є місцем концентрації забруднень з тіла – поту, відмерлих частин шкіри тощо. Тож і прати такі речі краще навиворіт.



Білизну краще прати навиворіт / Фото Pexels

Делікатні тканини

Якщо ви маєте речі з делікатних тканин, які схильні до сколювання та зачеплень, краще подбати про те, аби завчасно вивернути їх і не піддавати ризику пошкоджень. Окрім цього, краще покласти їх у захисний сітчастий мішок та прати разом з іншими подібними тканинами.