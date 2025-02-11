Не только посуда: 6 неожиданных вещей, которые можно чистить в посудомойке

Посудомоечная машина – это девайс, который может существенно упростить жизнь. Но, скорее всего, вы еще не используете его на полную мощность.

Возможность не мыть вручную горы посуды – неоценима, и поэтому многие держат дома посудомоечные машины. Но эти полезные приборы могут выполнить еще несколько неожиданных задач по уборке, сообщает 24 Канал.

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Пластиковые игрушки

Если у вас есть немало пластиковых конструкторов, машинок и других игрушек, их можно смело чистить в посудомоечной машине. Главное – перед этим поместить их в специальный мешок для стирки, чтобы маленькие детали не потерялись.

А специалисты убеждают, что таким образом в посудомойке можно почистить вообще любые игрушки.

Стеклянные абажуры

Если вы заметили, что на ваших светильниках собралось немало грязи и пыли, не стоит тратить время на то, чтобы отмыть их вручную. Достаточно будет положить их в посудомоечную машину вместе с остальной посудой, и прибор сделает всю работу за вас!

Лоток от стиральной машины

Наверняка, вы замечали, что со временем лоток стиральной машины может серьезно загрязниться. И это, конечно же, влияет на качество стирки. Но вам не обязательно чистить все щели самостоятельно – с этим легко справится посудомоечная машина.

Детский горшок и горшки для цветов

Эти предметы также можно смело класть в посудомоечную машину. Специалисты также убеждаю, что для глубокой очистки в нее можно сложить также и ваши дозаторы, мыльницы и даже стаканы для зубных щеток.



Горшки для цветов можно почистить в посудомойке / Фото Pexels

Фильтр от вытяжки

А вот эта новость может порадовать многих хозяек – ведь чистка вытяжки является одним из самых сложных и наиболее неприятных задач на кухне. Но если у вас есть посудомоечная машина, вы можете сложить фильтр в нее, а через несколько часов поставить обратно его уже абсолютно чистым.

Силиконовые чехлы

Если вы заметили, что чехол от телефона стал грязным, или начал желтеть и терять прозрачность, не стоит сразу же бежать за новым. Вместо этого сложите его в посудомоечную машину, и результат не заставит себя долго ждать.