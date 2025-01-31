Бойлер – это один из самых энергоемких приборов в быту, хотя большинство людей вообще этого не замечают, сообщает 24 Канал. И тогда возникает вопрос: возможно ли экономить на нем? И если да, то как это сделать?

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Нужно ли выключать бойлер на ночь?

Для начала очень важно понять, что количество электричества, что тратит бойлер, прежде всего зависит от его размера, мощности, температуры нагрева и частоты использования горячей воды. В частности, средний бойлер потребляет примерно 2 – 3 кВт-ч за один цикл нагрева. Обычно вода нагревается несколько раз в день.

Но бывает и так, что бойлер работает вообще без перерыва, поддерживая температуру воды, и тогда расходы на электричество могут достигать 250 – 300 кВт-ч в месяц.

И основной причиной такого большого потребления является теплопотери. Если ваш бойлер имеет плохую изоляцию или установлен в холодном помещении, ему придется тратить больше электричества на поддержание температуры. Но даже в теплых помещениях он все равно может потреблять больше энергии, чем вы рассчитываете.

Также вы можете воспользоваться таймером или смарт-розеткой – это позволит включать бойлер только в нужное время. А вот выключение бойлера на ночь, скорее всего, ничего не даст. Если ночью вы не пользуетесь горячей водой, подогрев будет включаться только ненадолго, но утром вы будете иметь горячую воду.

Кран в ванной комнате
Бойлер не стоит выключать на ночь / Фото Pexels

А вот если выключить бойлер на ночь, утром будет большой расход энергии, ведь придется нагревать всю воду, что за ночь успела остыть.

Как пользоваться бойлером экономно?

Первое, что вы должны сделать – это снизить температуру нагрева бойлера до 50 – 55 градусов – так вы уже существенно снизите энергопотребление в доме, и одновременно не будете ограничивать свой комфорт.

Еще одно важное правило – бойлер нужно вовремя чистить и удалять накипь – так он будет быстрее и качественнее греть воду.