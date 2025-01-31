Бойлер – це один з найбільш енергомістких приладів у побуті, хоча більшість людей взагалі цього не помічають, повідомляє 24 Канал. Та тоді постає питання: чи можливо економити на ньому? І якщо так, то як це зробити?

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Чи потрібно вимикати бойлер на ніч?

Для початку дуже важливо зрозуміти, що кількість електрики, що витрачає бойлер, передусім залежить від його розміру, потужності, температури нагріву та частоти використання гарячої води. Зокрема, середній бойлер споживає приблизно 2 – 3 кВт·год за один цикл нагріву. Зазвичай вода нагрівається кілька разів на день.

Але буває й так, що бойлер працює взагалі без перерви, підтримуючи температуру води, і тоді витрати на електрику можуть сягати 250 – 300 кВт·год на місяць.

І основною причиною такого великого споживання є тепловитрати. Якщо ваш бойлер має погану ізоляцію чи встановлений у холодному приміщенні, йому доведеться витрачати більше електрики на підтримання температури. Але навіть у теплих приміщеннях він однаково може споживати більше енергії, ніж ви розраховуєте.

Також ви можете скористатися таймером чи смартрозеткою – це дозволить включати бойлер тільки у потрібний час. А ось вимкнення бойлера на ніч, скоріш за все, нічого не дасть. Якщо вночі ви не користуєтеся гарячою водою, підігрів буде вмикатися тільки ненадовго, але зранку ви матимете гарячу воду.



Бойлер не варто вимикати на ніч / Фото Pexels

А ось якщо вимкнути бойлер на ніч, вранці буде велика витрата енергії, адже доведеться нагрівати всю воду, що за ніч встигла вистигнути.

Як користуватися бойлером економно?

Перше, що ви маєте зробити – це знизити температуру нагрівання бойлера до 50 – 55 градусів – так ви вже суттєво знизите енергоспоживання в домі, і водночас не будете обмежувати свій комфорт.

Ще одне важливе правило – бойлер потрібно вчасно чистити та видаляти накип – так він буде швидше і якісніше гріти воду.