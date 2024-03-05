Что нельзя сажать после картофеля: запомните, чтобы не потерять урожай

Сажать картофель на одной грядке можно не более двух раз, после чего посадку культуры надо сменить. Если выращивать картофель на одной грядке несколько лет, то это повредит картофелю и плодородию почвы.

Важно, чтобы растения на грядках чередовались. Это является ключевым фактором богатого урожая. Запомните несколько правил чередования растений на грядках, чтобы вы смогли каждый год наслаждаться вкусными и здоровыми овощами.

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Что нельзя сажать после картофеля

Итак, после того, как на одной грядке два года подряд родил картофель, после него не стоит высаживать:

томаты;

баклажаны;

острый и болгарский перец;

клубнику;

землянику.

Оказывается, что вы не сможете получить хорошие плоды, ведь все эти овощи и ягоды благоприятны к возбудителям и вредителям, что и картофель. Растения могут быть поражены фитофторозом и колодардским жуком, который является крупнейшим вредителем на огороде.

Особое внимание обратите на клубнику. Если посадить ее после картофеля, то она может легко зацепить медведку или проволочника.



Что можно и нельзя сажать на грядке после картофеля / Фото Pixabay

Что можно сажать после картофеля

Впрочем, земля не должна оставаться пустой, поэтому ее следует засадить другими культурами, которым не повредит то, что перед ними был посажен картофель.

Восстановить минеральный баланс почвы помогут бобовые культуры. Они поглощают наземную часть азота из воздуха для накопления в клубнях.

Можно сажать после картофеля крестоцветные овощи. На грядке хорошо уродится редис, репа и хрен. Однако будьте осторожны, поскольку хрен очень разрастается, поэтому нередко от него потом будет невозможно избавиться на определенном участке. Перед посадкой капусты грядку надо засеять клевером, чтобы восстановить уровень микро- и макроэлементов.

Хорошо примутся на огороде тыквенные культуры – кабачки или патиссоны. А вот огурцы и тыкву выращивать не рекомендуется.

В качестве сидератов высаживают злаковые культуры. Рожь и овес являются самыми популярными злаковыми растениями, которые высевают перед зимними заморозками. К весне они обогатят участок питательными компонентами.