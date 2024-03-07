Что нельзя сажать возле огурцов: полный список всех растений

Чтобы посаженные огурцы дали хороший урожай, их надо уберечь от плохого соседства с растениями, которые только навредят им. Именно поэтому важно знать, что именно нельзя сажать возле популярных зеленых овощей.

Огурцы не очень прихотливы в уходе, но это не значит, что их можно сажать возле любых овощей на огороде, отмечают Porady 24. Чтобы они взошли и хорошо росли, обратите внимание на советы огородников, которые советуют не сажать возле огурцов определенную категорию овощей и трав.

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Что нельзя сажать возле огурцов

Не стоит сажать огурцы и картофель рядом, поскольку они могут болеть фитофторозом и заражать друг друга.

Помидор тоже считается нежелательным соседом, ведь им нужны разные условия. Огурцы любят много воды и сами способны выделять много влаги из листьев. А вот помидоры из-за избытка полива и влаги могут начать гнить.

Чеснок способен замедлить рост огурцов, поэтому лучше его высаживать чуть дальше. Также на рост огурцов может повлиять посаженный рядом базилик, поэтому от такого соседства стоит отказаться.

Вообще огородники не советуют сажать рядом с огурцами ароматные травы. Поэтому кроме базилика, откажитесь от посадки кинзы, тимьяна, душицы, розмарина.



Что можно и нельзя сажать возле огурцов / Фото Pexels

Что можно сажать возле огурцов

Хорошо сочетаются с огурцами бобовые и кукуруза. Фасоль или горох будут подпитывать почву азотом, поэтому это будет полезно влиять на рост огурцов. Высокорослые сорта кукурузы также способны повлиять на урожай и увеличить его.