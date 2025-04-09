Будут расти там даже лучше: 5 овощей, которые стоит посадить в тени

Многие люди стараются подбирать для огородов максимально солнечные участки, но это не всегда возможно. Впрочем, некоторые овощи прекрасно растут и в тени.

В полной тени, вероятно, будут расти хорошо только хрен и черемша. Впрочем, на небольших участках обустроить все грядки на солнце часто просто невозможно, сообщает 24 Канал. Поэтому на частично затененных участках культуры нужно выбирать особенно внимательно.

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Листовая зелень

Среди овощей листовая зелень является наиболее выносливой к тени. Качанные салаты обычного размера в тени, к сожалению, вырастить не удастся, а вот листовые всех видов будут чувствовать себя в тени вполне комфортно.

При этом листовые овощи в полутени наращивают гораздо большую зеленую массу, хотя сами листья по размеру и будут меньше. Впрочем, они все же вырастут более сочными и нежными. Смело сажайте шпинат, мангольд, листовую горчицу, цикорий и огуречную траву.

Капуста

Есть немало разновидностей капусты, что могут прекрасно переносить ограниченное освещение. Первые кандидаты – это разновидности капусты, что склонны к стрелкованию и потере качества листьев на солнце, например пекинская капуста. Брокколи и цветная капуста в тени также сформируют гораздо более вкусные и нежные соцветия.



Капусту можно сажать в тени / Фото Pexels

Лук

Многие виды лука дадут даже более вкусный урожай в тени, а не на ярком солнце. Вместо роста листьев и быстрого выпускания стрелок, в полутени будет стимулироваться рост подземной части растения.

Свекла

В тени свекла, возможно, вырастет не столь большим, как на солнце, но гораздо слаще. Многие растения имеют лучший вкус, когда растут не на ярком солнце, и этим стоит воспользоваться.

Кстати, ранее мы уже делились лучшими сортами свеклы, которые стоит высадить у себя на огороде в этом году.

Ревень

Многолетний ревень более известен в прохладном климате, ведь в жарких регионах растет он плохо. Но если вы посадите ее в полутени, она будет развиваться неплохо, несмотря на то, что свой ярко-красный цвет ревень лучше проявляет на солнце.