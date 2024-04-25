Использование пищевых остатков на огороде – это простой и экономный способ сделать овощи на участке более крепкими и избежать необходимости покупать много разных ингредиентов. И всего несколько приемов помогут вам улучшить вид вашего огорода.

Интересно Получите большой урожай: чем надо подкормить рассаду помидоров

Зеленый лук

Да, зеленый лук – это тот овощ, который проще всего вырастить из остатков. Все, что вам нужно сделать – это поместить концы корней зеленого лука в стакан с водой и убедиться, что корни полностью погружены. И уже через несколько недель вы заметите, что на луковице появляются новые побеги.

Впоследствии вы можете срезать их и добавлять в салаты и другие блюда.

Листья салата

Вместо того, чтобы выбрасывать основу головки салата, которая непригодна к употреблению, вы можете сохранить ее для повторного выращивания.

Просто поместите частичку зелени в неглубокую тарелку с водой и старайтесь держать ее на солнечном месте. И пройдет всего несколько дней, прежде чем из центра начнут прорастать новые листочки, и так вы можете обеспечить для себя новый домашний салат.

Сельдерей

Возрождение сельдерея из обрезков – это простой и полезный процесс. Вам нужно срезать основу пучка сельдерея и поместить его в неглубокую емкость с водой, и при этом обязательно заменять воду через каждые несколько дней.

Вам не придется долго ждать, прежде чем новые стебли начнут расти и центра пучка.

Чеснок

Иногда зубчики чеснока прорастают и тогда становятся уже как бы непригодными к употреблению в пищу. Впрочем, необязательно их выбрасывать – вместо этого вы можете посадить эти зубчики в землю или поставить в воду проросшим концом вверх, и тогда у вас может появиться целая новая головка чеснока.