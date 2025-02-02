Эти вещи после покупки надо обязательно дезинфицировать: полный список

В комиссионных магазинах можно приобрести немало вещей, которые экономят средства. А вот в магазинах с антиквариатом можно купить что-то для дома, чтобы добавить дому уюта и особых акцентов. Прежде чем начать использовать эти вещи, стоит позаботиться о чистоте и безопасности.

Специалисты отмечают, что дезинфекция бывших в употреблении вещей поможет избавиться от пыли, микробов и нежелательных запахов, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Одежда

Пальто или пуховики стоит перед использованием сдать в химчистку. Все остальные вещи можно очистить дома. Просто бросьте вещи в стирку и добавьте дезинфицирующее средство для белья или половину стакана уксуса, который выведет лишние бактерии и неприятный запах.

Обувь

На секонд-хенде порой можно найти качественную обувь, однако, по возможности, в ней стоит заменить стельки. Также воспользуйтесь дезинфицирующим спреем для внутренней поверхности.

Постельное белье

Одеяла, простыни и наволочки надо обязательно постирать после покупки с помощью стирального порошка с добавлением дезинфицирующего средства или чашки уксуса до последнего цикла полоскания.



Обязательно надо постирать постельное белье / Фото Pexels

Шторы и тюль

Чтобы восстановить белизну тюля, его стоит замочить на ночь в кислородном отбеливателе. Шторы бросайте стирать в стирку и потом сразу прогладьте.

Мягкая мебель

Мебель перед использованием следует тщательно почистить пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь. Чтобы дезинфицировать ее, можно воспользоваться пароочистителем.

Посуда и стаканы

Все столовые приборы можно вымыть в посудомоечной машине, но хрусталь или фарфор лучше мыть вручную в теплой, мыльной воде.

Декоративные элементы

Стекло, керамику и фарфор стоит протирать влажной мыльной тканью и чистой водой. Металлические детали следует мыть в мыльной воде и отполировать специальным средством. Книги можно протереть от пыли мягкой тканью. От затхлого запаха страниц поможет пищевая сода, которую надо посыпать между ними, положить в пакет и оставить в нем на несколько дней.