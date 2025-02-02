Ці речі після покупки треба обов'язково дезінфікувати: повний список

У комісійних магазинах можна придбати чимало речей, які заощаджують кошти. А от в крамницях з антикваріатом можна купити щось для дому, щоб додати оселі затишку та особливих акцентів. Перш ніж почати використовувати ці речі, варто подбати про чистоту й безпеку.

Фахівці зазначають, що дезінфекція вживаних речей допоможе позбутися пилу, мікробів та небажаних запахів, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Одяг

Пальта чи пуховики варто перед використанням здати в хімчистку. Всі інші речі можна очистити вдома. Просто киньте речі в прання й додайте дезінфекційний засіб для білизни чи половину склянки оцту, який виведе зайві бактерії та неприємний запах.

Взуття

На секонд-хенді часом можна знайти якісне взуття, однак, за можливості, в ньому варто замінити устілки. Також скористайтеся дезінфекційним спреєм для внутрішньої поверхні.

Постільна білизна

Ковдри, простирадла та наволочки треба обов’язково випрати після покупки за допомогою прального порошку з додаванням дезінфекційного засобу чи чашки оцту до останнього циклу полоскання.



Обов'язково треба випрати постільну білизну / Фото Pexels

Штори й тюль

Щоб відновити білосніжністю тюлю, його варто замочити на ніч в кисневому відбілювачі. Штори кидайте прати в прання й потім одразу пропрасуйте.

М’які меблі

Меблі перед використанням варто ретельно почистити пилососом, щоб видалити пил та бруд. Щоб дезінфікувати їх, можна скористатися пароочисником.

Посуд та склянки

Усе столове приладдя можна вимити в посудомийній машині, але кришталь чи фарфор краще мити вручну в теплій, мильній воді.

Декоративні елементи

Скло, кераміку та порцеляну варто протирати вологою мильною тканиною й чистою водою. Металеві деталі варто мити у мильній воді та відполіровувати спеціальним засобом. Книги можна протерти від пилу м’якою тканиною. Від затхлого запаху сторінок допоможе харчова сода, яку треба посипати між ними, покласти в пакет та залишити в ньому на кілька днів.