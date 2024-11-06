Детали в кофемашинке, которые вы забываете очищать: блогер рассказала, на что обратить внимание
Уже многие кофеманы обзавелись кофейной машинкой, впрочем косметической очистки недостаточно. Стоит знать все малейшие детали, которые нужно промыть для того, чтобы обеспечить девайсу долгое служение.
В кофемашинке есть некоторые детали, которые многие люди забывают очищать, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Софии Сизовой.
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Девушка постоянно делится в своем блоге различными лайфхаками, поэтому решила рассказать на этот раз о мытье кофемолки, а именно – ее секретные детали.
Что надо помыть в кофемолке
Обратите внимание на бак, который находится на боковой панели. Его нужно очищать раз в месяц, иначе машинка может выйти из строя. Также не стоит забывать о скрытом фильтре молока. По словам блогера, его надо мыть после каждого второго использования. Если его не очищать, то там заведется плесень.
Бак для жмыха также нужно часто очищать и не допускать его накопления. София Сизова дала интересный лайфхак. Она рассказала, что никогда не выбрасывает жмых, а использует из него скраб для тела. Для этого надо 250 граммов жмыха размешать с 2 ложками сахара, добавить масло и мед по желанию.
Советы по мытью кофемолки / Фото Pexels
Если же у вас после кофе останется гуща, то выбрасывать ее не надо. Она способна удалить накопление грязи и остатки масла, а также обезжирить посуду. Гущей можно чистить сковородки и кастрюли. Из-за абразивной структуры, она может сдирать пригоревшую пищу с поверхности посуды.
Кофейной гущей можно убирать неприятные запахи из холодильника. Все, что вам нужно сделать – это взять небольшую миску или чашку и наполнить ее сухой кофейной гущей, а затем поставить ее в холодильник. Азот в гуще будет реагировать с углеродом и нейтрализует все неприятные ароматы.