Деталі у кавомашинці, які ви забуваєте очищати: блогерка розповіла, на що звернути увагу

Уже багато кавоманів обзавелися кавовою машинкою, втім косметичного очищення недостатньо. Варто знати всі найменші деталі, які потрібно промити для того, щоб забезпечити девайсу довге служіння.

У кавомашинці є деякі деталі, які багато людей забувають очищати, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Софії Сізової.

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Дівчина постійно ділиться у своєму блозі різноманітними лайфхаками, тож вирішила розповісти цього разу про миття кавомолки, а саме – її секретні деталі.

Що треба помити у кавомолці

Зверніть увагу на бак, який знаходиться на боковій панелі. Його потрібно очищати раз на місяць, інакше машинка може вийти з ладу. Також не варто забувати про прихований фільтр молока. За словами блогерки, його треба мити після кожного другого використання. Якщо його не очищати, то там заведеться пліснява.

Бак для жмиху також потрібно часто очищувати й не допускати його накопичення. Софія Сізова дала цікавий лайфхак. Вона розповіла, що ніколи не викидає жмих, а використовує з нього скраб для тіла. Для цього треба 250 грамів жмиху розмішати з 2 ложками цукру, додати олію та мед за бажанням.



Поради щодо миття кавомолки / Фото Pexels

Якщо ж у вас після кави залишиться гуща, то викидати її не треба. Вона здатна видалити накопичення бруду й залишки олії, а також знежирити посуд. Гущею можна чистити сковорідки й каструлі. Через абразивну структуру, вона може здирати пригорілу їжу з поверхні посуду.

Кавовою гущею можна забирати неприємні запахи з холодильника. Все, що вам потрібно зробити – це взяти невелику миску чи чашку та наповнити її сухою кавовою гущею, а потім поставити її до холодильника. Азот у гущі буде реагувати із вуглецем та нейтралізує усі неприємні аромати.