Придбати кавову машинку для дому – це лише 50% успіху. Щоб отримати справді смачний та якісний напій, її потрібно правильно налаштувати. Зокрема, мовиться про об'єм кави, температуру та пропорції води.

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Разом з українським виробником кави Gemini розповімо про основні моменти, які слід врахувати при виборі кавомашини для дому, щоб вона відповідала всім вподобанням.

Види кавових машин – яку обрати для дому чи офісу

Перший крок у виборі кавомашини – це зрозуміти власні кавові вподобання. Тоді процес вибору девайса буде набагато простішим.

Загалом кавомашину варто обирати під власні потреби та стиль життя. На прилавках можна побачити такі види кавового девайса:

ріжкові;

капсульні;

автоматичні.

Ріжкові підійдуть прихильникам традиційного підходу до приготування кави. Така машина готує еспресо і має парову трубку для збиття молока. Капсульні підійдуть тим, хто цінує швидкість і простоту, а автоматичні – для прихильників простоти, але з великим вибором кавових напоїв.

Еспресо-машина

Еспресо-машина призначена для приготування концентрованої кави, відомої для нас як еспресо з багатим смаком та насиченим ароматом.

Ріжкова кавоварка дозволяє відчути себе баристою. Вдома можна самостійно керувати процесом: насипати свіжозмелену каву в ріжок, темперувати кавову таблетку, вставляти в машинку та очікувати моменту смакування напою після екстракції кави.

Екстракція кави – це процес, під час якого з мелених кавових зерен витягуються речовини, що впливають на кінцевий смак та аромат. В основному – це жири, олії, органічні кислоти, цукри та кофеїн. Іншими словами, екстракція кави – це процес вилучення розчинних речовин із кавових зерен у воду, які потім можна знайти в чашці готового напою.

Серед моделей є кавоварки, які зможуть приготувати капучино чи лате, тож девайс ідеально підійде для дому.

Напівавтоматична кавомашина

Ця кавова машина автоматизує деякі процеси для зручності – контролює правильну температуру та створює потрібний тиск. Дозувати й трамбувати мелену каву в ріжок вже доведеться самостійно. Напівавтоматична машина дозволяє запускати й зупиняти подачу води, а ще такий девайс оснащений панарелло, завдяки якому можна самостійно спінювати молоко, готуючи капучино чи лате.

Автоматична кавова машина має перевагу в тому, що ці напої готуються одним натисканням кнопки або ж кількома, залежно від налаштувань та виробника.

Напівавтоматична машина має свої плюси й мінуси / Фото Freepik

Автоматична кавомашина

Ця модель кавомашини чудово підходить для зайнятих офісних працівників, у яких немає багато часу на приготування кави. Автоматичний девайс самостійно перемелює каву, трамбує її й готує будь-який напій одним лише натисканням кнопки.

Перевага автоматичних кавових машин в тому, що вони працюють дуже швидко й здатні приготувати чимало різновидів кави. Деякі моделі оснащені програмованим налаштуванням, тож дозволяють приготувати каву на свій смак.

Капсульна кавомашина

Для приготування кави використовують капсули з меленими зернами, які є герметично закритими. Вони дозволяють зберегти аромат та смак напою. Капсульна кавоварка проста у використанні, потребує мінімального обслуговування та легко очищується. Для цієї кавової машини є широкий вибір капсул з різними смаками й типами напою. Втім, у порівнянні з меленими зернами, вартість капсул є дещо вищою.

Професійна кавомашина

Високоякісні пристрої ідеально підходять для ресторанів та кав’ярень, оскільки призначені для приготування великої кількості порцій кави. Заклади з високим потоком клієнтів не обійшлися б без професійних кавомашин, які є стабільними та точними у кожному етапі приготування напою. Окрім того, вони мають широкі можливості налаштування й тривалий термін служби.

Звісно, така кавова машина досить дорога, втім її ціна є виправданою та здатна окупитися в кожній кав'ярні.



Професійна кавова машина – необхідність у кав'ярнях / Фото Pexels

Суперавтомат

Принцип роботи суперавтоматичних кавових машин, які використовують на АЗС, полягає в тому, що вони роблять все – від помелу зерен до приготування еспресо та будь-яких інших напоїв. Ці девайси потребують мінімуму – лише увімкнення кнопки й за хвилину вже можна отримати готовий напій.

Суперавтомати ідеально підходять для місць з високим та постійним трафіком людей, де швидкість та простота у використанні є дуже важливою. Такі кавові машинки є в готелях, супермаркетах, на вокзалах, чи сучасних житлових комплексах. Варто зауважити, що повна автоматизація робить ціну високою.

Загалом вибір кавомашини залежить від потреб та бюджету. Автоматична чи капсульна кавоварка ідеально підходить для дому чи офісу, професійна кавомашина необхідна для ресторанів та кав'ярень, а суперавтомат варто встановити у місцях з великим потоком людей.

Однак придбати кавоварку – це лише пів справи. Для того, щоб кава була смачна та ароматна, потрібно підібрати правильний помел.

Які є різновиди помелів та як вони впливають на смак кави

Важливим фактором є помел кави, який впливає на смак, аромат напою та його насиченість. Наприклад, те, яким вийде еспресо чи американо, напряму залежить від зерна. Правильна екстракція – запорука збалансованого смаку. Загалом є 4 різновиди помелу.

Грубий помел зерна приблизно виглядає, як морська сіль, та підходить для приготування кави в френч-пресі. Вода через грубо мелену каву проходить повільно, тож екстракція відбувається довше. Тіло такого напою буде щільним.

Середній помел має вигляд цукрових крупинок. Цей універсальний різновид підходить для крапельних кавоварок, а також для заварювання кави ручними методами (воронка, аеропрес, кемекс). Рівномірна екстракція кави дозволяє отримати збалансований смак та середню міцність напою.

Дрібний помел нагадує текстуру кухонної солі та використовується для еспресо-машин. Завдяки дрібному помелу, вода швидко проходить через каву із забезпеченням сильної екстракції. Напій виходить з насиченим смаком.

Дуже дрібний помел вже нагадує порошок. Його використовують для приготування кави в турці або, як ще називають цей пристрій, джезва. Дрібний помел дає каві правильно заваритися під високою температурою, створюючи насичений напій.

Для приготування кави вдома в еспресо-машині варто використати дрібний помел, а для крапельної кавоварки підійде середній. Інвестуючи гроші у кавомолку, потрібно розуміти, що помел зернової кави напряму впливає на її смак, тому не варто ігнорувати цей ключовий момент.

Навіть дорога кава свіжого обсмаження здатна розчарувати, якщо її неправильно змолоти. Тому, щоб насолодитися запашним та смачним горнятком кави, необхідно підійти до цього процесу відповідально.

Не менш важливим етапом є пропорція води й налаштування правильної температури для приготування кави.

Температура та пропорції води – як приготувати ідеальний напій

Автоматична кавоварка може приготувати смачну каву, але для цього її треба налаштувати. Використовуючи еспресо-машину, ключовими факторами є температура та вода.

Для приготування ідеального еспресо температура повинна становити 90 – 96°C. Нижча температура зробить каву кислою, а вища – призведе до гіркоти. Рекомендуємо почати з температури 93 градуси.

Більшість професійних машин вже мають вбудоване налаштування температури води, втім можна підлаштувати й під себе.

Стандартний тиск приготування еспресо має становити 9 бар. Він створить хорошу екстракцію, яка в результаті забезпечить ідеальний смак, аромат і крему. Автоматичні та напівавтоматичні кавові машини вже мають вбудовані насоси, які підтримують правильний тиск, тож додатково налаштовувати нічого не доведеться. А от деякі професійні кавомашини можуть дозволити налаштувати тиск вручну.

Налаштування температури води й тиску дає правильний баланс між кислотністю, солодкістю та гіркотою. Однак вирішальну роль відіграє й пропорція води, яка є різною для кожного типу кавової машинки.

Для приготування еспресо в еспресо-машині співвідношення кави до води складає 1:2, тобто на 1 грам кави потрібно 2 грами води. Це співвідношення дозволить отримати насичений та концентрований смак. Це ваша відправна точка. Потім можете експериментувати зі збільшенням пропорції кави до води.

Капсульні кавоварки вже автоматично налаштовані. апсули запаковані в оптимальних пропорціях, тому смак залежить від води. Для приготування еспресо на одну капсулу потрібно 30 – 40 мілілітрів води.

Щодо американо, то сучасні кавові машини можуть приготувати напій автоматично, або дозволяють зробити це вручну: шляхом додавання води до еспресо. Найпоширеніша пропорція для американо – це 1:2, тобто одна частина еспресо до двох частин води. Таке американо буде міцним та насиченим, якщо ж додати більше води (1:3), смак кави буде більш делікатним.



Сучасні кавоварки готують американо автоматично / Фото Unsplash

Головне про догляд за кавомашиною

Щоб кавомашина якнайдовше прослужила, важливо не забувати про догляд та регулярне очищення.

Після кожного приготування кави треба промивати ріжок від залишків кави й очищати машинку від гущі. На трубці для збивання молока з часом може утворюватися наліт, тому його потрібно промивати прогоном звичайної води. Щоб запобігти накопиченню бруду, слід не забувати про щоденне промивання піддона та резервуару для води.

Доглядати за еспресо-машиною можна завдяки спеціальним таблеткам для чищення, які допомагають видалити накопичені масла та залишки кави.

А от час від часу, якщо бачите, що кава погано готується, треба проводити декальцинацію – процедуру видалення накипу та вапняних відкладень з внутрішньої частини кавомашини. Наявність накипу може статися через велику кількість мінералів у воді, які накопичуються й утворюють наліт, тому краще використовувати фільтровану, очищену воду. Якщо у кавомашині є фільтр для води, то змінювати його треба кожних 2 – 3 місяці.

Доглядати за кавомашиною можна вдома самостійно. Однак по допомогу до фахівців варто звернутися у випадку, коли помітними є проблеми з тиском чи потоком води або виявили несправності у капучинаторі (парова трубка для збиття молока).

За професійним розв'язанням проблеми варто звернутися до фахівців також у випадку, коли кавова машина видає дивні звуки, не подає гарячу воду або з'явилися проблеми зі ступенем помелу. Кавомашина – це вигідна покупка для дому, тому регулярне технічне обслуговування допоможе зберегти її в ідеальному стані та продовжити термін служби.

Щоб приготувати смачний напій в улюбленій кавовій машині, компанія Gemini пропонує широкий асортимент кави, яка ідеально підійде для різноманітних способів заварювання. Бо смачна кава – чудова інвестиція у справді вдалий день.