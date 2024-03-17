Под кроватью лучше на самом деле вообще не хранить вещи, ведь это помогает соблюдать даже элементарную гигиену – так там будет накапливаться гораздо меньше пыли, и вам, соответственно, будет проще его убирать. Но некоторые вещи могут быть особенно неприемлемыми – и о них предупреждают эксперты по фэн-шую.

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Одежда

Эксперты по фэн-шую считают, что класть под кровать вещи не стоит – особенно в случае, если они принадлежат человеку, который не отличается хорошим характером. Такие вещи могут накопить негативную энергию, которая потом может повлиять и на вас.

Во время сна человек на кровати может забирать негатив, что происходит от чужой одежды, и так может даже испортить свое самочувствие.

Засушенные цветы

Такие растения не только накапливают очень много пыли и даже могут привлекать вредителей, но и содержат "мертвую энергию", которая может быть не слишком полезной для людей.

И для того, чтобы избежать такой проблемы, лучше убрать засушенные букеты куда-то в другое место.

Сломанные предметы

Конечно, хранить сломанные вещи дома – это вообще не лучшая идея. Так вы только засоряете свое пространство и накапливаете вещи, которыми уже вряд ли будете пользоваться. Если вы сомневаетесь, выбросить ли какую-то вещь, или нет, вы можете воспользоваться очень простым правилом, которое помогает многим хозяйкам. Если вы не пользовались этой вещью пол года и более – это значит, что почти наверняка она вам на самом деле не очень и нужна.

Старая техника

Это – еще одна категория вещей, от которых вам, вполне вероятно, на самом деле нужно избавиться. И кроме того, что они занимают место у вас дома, по фен-шуй они могут даже стать пропастью для вашей энергии. В технике в том или ином количестве содержится металл, а он вроде бы может вызвать негативные ситуации и необъяснимый страх, поэтому держать его под кроватью не стоит.