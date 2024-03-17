Эти 5 вещей не стоит хранить под кроватью: они вас удивят

Дома может накапливаться довольно много вещей, и пространство под кроватью может казаться отличным местом для их хранения. Но класть туда, очевидно, можно далеко не все.

Под кроватью лучше на самом деле вообще не хранить вещи, ведь это помогает соблюдать даже элементарную гигиену – так там будет накапливаться гораздо меньше пыли, и вам, соответственно, будет проще его убирать. Но некоторые вещи могут быть особенно неприемлемыми – и о них предупреждают эксперты по фэн-шую.

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Одежда

Эксперты по фэн-шую считают, что класть под кровать вещи не стоит – особенно в случае, если они принадлежат человеку, который не отличается хорошим характером. Такие вещи могут накопить негативную энергию, которая потом может повлиять и на вас.

Во время сна человек на кровати может забирать негатив, что происходит от чужой одежды, и так может даже испортить свое самочувствие.

Засушенные цветы

Такие растения не только накапливают очень много пыли и даже могут привлекать вредителей, но и содержат "мертвую энергию", которая может быть не слишком полезной для людей.

И для того, чтобы избежать такой проблемы, лучше убрать засушенные букеты куда-то в другое место.

Сломанные предметы

Конечно, хранить сломанные вещи дома – это вообще не лучшая идея. Так вы только засоряете свое пространство и накапливаете вещи, которыми уже вряд ли будете пользоваться. Если вы сомневаетесь, выбросить ли какую-то вещь, или нет, вы можете воспользоваться очень простым правилом, которое помогает многим хозяйкам. Если вы не пользовались этой вещью пол года и более – это значит, что почти наверняка она вам на самом деле не очень и нужна.

Старая техника

Это – еще одна категория вещей, от которых вам, вполне вероятно, на самом деле нужно избавиться. И кроме того, что они занимают место у вас дома, по фен-шуй они могут даже стать пропастью для вашей энергии. В технике в том или ином количестве содержится металл, а он вроде бы может вызвать негативные ситуации и необъяснимый страх, поэтому держать его под кроватью не стоит.