Ці 5 речей не варто зберігати під ліжком: вони вас здивують

Вдома може накопичуватися досить багато речей, і простір під ліжком може здаватися чудовим місцем для їхнього зберігання. Та класти туди, вочевидь, можна далеко не все.

Під ліжком краще насправді взагалі не зберігати речі, адже це допомагає дотримуватися навіть елементарної гігієни – так там буде накопичуватися набагато менше пилу, і вам, відповідно, буде простіше його прибирати. Та деякі речі можуть бути особливо неприйнятними – і про них попереджають експерти з фен-шую.

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Одяг

Експерти з фен-шую вважають, що класти під ліжко речі не варто – особливо у випадку, якщо вони належать людині, яка не вирізняється гарним характером. Такі речі можуть накопичити негативну енергію, яка потім може вплинути і на вас.

Під час сну людина на ліжку може забирати негатив, що походить від чужого одягу, і так може навіть зіпсувати своє самопочуття.

Засушені квіти

Такі рослини не тільки накопичують надзвичайно багато пилу та навіть можуть приваблювати шкідників, але і містять "мертву енергію", яка може бути не надто корисною для людей.

І для того, щоб уникнути такої проблеми, краще прибрати засушені букети кудись у інше місце.

Зламані предмети

Звісно, зберігати зламані речі вдома – це взагалі не найкраща ідея. Так ви тільки засмічуєте свій простір та накопичуєте речі, якими вже навряд чи будете користуватися. Якщо ви сумніваєтеся, чи викинути якусь річ, чи ні, ви можете скористатися дуже простим правилом, яке допомагає багатьом господиням. Якщо ви не користувалися цією річчю пів року і більше – це значить, що майже напевне вона вам насправді не дуже і потрібна.

Стара техніка

Це – ще одна категорія речей, яких вам, цілком ймовірно, насправді потрібно позбутися. І окрім того, що вони займають місце у вас вдома, за фен-шуй вони можуть навіть стати прірвою для вашої енергії. У техніці в тій чи іншій кількості міститься метал, а він начебто може викликати негативні ситуації та незрозумілий страх, тож тримати його під ліжком не варто.