Эти 6 вещей ни за что нельзя чистить содой: только испортите их

Для многих людей сода –это настоящая находка. Ведь этот продукт полезен не только на кухне, но и во время уборки всего дома.

Для множества людей, которые во время уборки стараются избегать чрезмерного использования магазинной химии сода – это лучший заменитель и естественная альтернатива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, чистить ею можно далеко не все.

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Пятна на деликатной ткани

Несмотря на то, что пищевую соду довольно часто используют для выведения пятен с одежды, для деликатных тканей она не подходит совсем. Учитывайте, что абразивные частицы соды могут повредить деликатные волокна, и это приведет к ослаблению волокон и преждевременному износу материала.

Кроме того, сода может оставить на ткани следы, которые впоследствии будет трудно удалить.

Кожаные вещи

Если вы заметили пятно на своей любимой кожаной сумке, не стоит сразу же тянуться за содой. Нанесение пищевой соды на кожу может лишить ее натуральных жиров, и поэтому материал со временем станет слишком сухим и начнет трескаться.

Для того, чтобы сохранить естественную красоту кожи, нужно использовать теплый раствор воды и мыла, или моющего средства для посуды. А лучше будет вообще воспользоваться специальным средством для чистки кожи.



Кожу не стоит чистить содой / Фото Pexels

Деревянная мебель и пол

Когда говорится о чистке деревянных вещей, сода также не должна даже быть вариантом. Она может оказаться слишком жесткой для деревянных поверхностей, и легко повредит покрытие. Здесь стоит использовать другие, безопасные способы очистки, чтобы они не выцветали со временем и не царапались.

Электроника

Конечно же, не стоит использовать пищевую соду вблизи смартфонов, ноутбуков или компьютеров. Ее абразивные качества могут поцарапать деликатные части устройств и экраны. Зато стоит воспользоваться специальным раствором для очистки экранов, а также тканью из микрофибры, чтобы убрать все отпечатки пальцев, полосы и остальную грязь.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о приборах, которые тянут больше всего электроэнергии – поэтому лучше не забывать выключать их из розетки вовремя.

Шерстяная одежда

Как и в случае с кожей, целостность шерсти может быть легко нарушена, если ее стирать или обрабатывать с помощью пищевой соды. Шерсть – это природный животный материал, поэтому пищевая сода может легко разрушить волокна, и поэтому шерсть потеряет и мягкость, и плотность. Старайтесь выбирать моющие средства, что будут безопасными для шерсти, а также обязательно придерживайтесь инструкций на этикетке по уходу за одеждой.

Мраморные и гранитные столешницы

Несмотря на то, что сода кажется идеальным средством для очистки кухонных столешниц, в случае, если они изготовлены из натурального камня, лучше отложить ее подальше. Через соду поверхность может поцарапаться и потускнеть очень быстро. Кроме того, сода из-за содержания кислот может привести к изменению цвета столешницы.