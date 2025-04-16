Ці 6 речей нізащо не можна чистити содою: тільки зіпсуєте їх

Для багатьох людей сода – це справжня знахідка. Адже цей продукт корисний не тільки на кухні, але й під час прибирання всього дому.

Для безлічі людей, які під час прибирання намагаються уникати надмірного використання магазинної хімії сода – це найкращий замінник та природна альтернатива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, чистити нею можна далеко не все.

Цікаво Ці 6 речей не варто навіть купувати: вони тільки створюють безлад у домі

Плями на делікатній тканині

Попри те, що харчову соду досить часто використовують для виведення плям з одягу, для делікатних тканин вона не підходить зовсім. Зважайте, що абразивні частинки соди можуть пошкодити делікатні волокна, і це призведе до послаблення волокон та передчасного зношування матеріалу.

Окрім того, сода може залишити на тканині сліди, які згодом буде важко видалити.

Шкіряні речі

Якщо ви помітили пляму на своїй улюбленій шкіряній сумці, не варто одразу ж тягнутися за содою. Нанесення харчової соди на шкіру може позбавити її натуральних жирів, і через це матеріал з часом стане надто сухим та почне тріскатися.

Для того, аби зберегти природну красу шкіри, потрібно використовувати теплий розчин води та мила, або ж мийного засобу для посуду. А найкраще буде взагалі скористатися спеціальним засобом для чищення шкіри.



Шкіру не варто чистити содою / Фото Pexels

Дерев'яні меблі та підлога

Коли мовиться про чищення дерев'яних речей, сода також не має навіть бути варіантом. Вона може виявитися надто жорсткою для дерев'яних поверхонь, і легко пошкодить покриття. Тут варто використати інші, безпечні способи очищення, аби вони не вицвітали з часом і не дряпалися.

Електроніка

Звісно ж, не варто використовувати харчову соду поблизу смартфонів, ноутбуків чи комп'ютерів. Її абразивні якості можуть подряпати делікатні частини пристроїв та екрани. Натомість варто скористатися спеціальним розчином для очищення екранів, а також тканиною з мікрофібри, аби прибрати усі відбитки пальців, смуги та решту бруду.

До речі, раніше ми вже розповідали про прилади, які тягнуть найбільше електроенергії – тож краще не забувати вимикати їх з розетки вчасно.

Вовняний одяг

Як і у випадку зі шкірою, цілісність вовни може бути легко порушена, якщо її прати чи обробляти за допомогою харчової соди. Вовна – це природний тваринний матеріал, тому харчова сода може легко зруйнувати волокна, і через це вовна втратить і м'якість, і щільність. Намагайтеся обирати мийні засоби, що будуть безпечними для вовни, а також обов'язково дотримуйтеся інструкцій на етикетці щодо догляду за одягом.

Мармурові та гранітні стільниці

Попри те, що сода здається ідеальним засобом для очищення кухонних стільниць, у випадку, якщо вони виготовлені з натурального каменю, краще відкласти її якомога далі. Через соду поверхня може подряпатися та потьмяніти дуже швидко. Окрім того, сода через вміст кислот може призвести до зміни кольору стільниці.