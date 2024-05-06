Никогда не мойте их с содой: 4 предмета, которые можно безвозвратно испортить

Сода - это замечательный продукт, который может быть полезным не только в кулинарии, но и для того, чтобы решать бытовые проблемы. Но важно знать, какие именно места и предметы подходят для такой чистки, а где использовать продукт категорически запрещено.

Дома пищевая сода является практически универсальным средством. Вы можете готовить с ней выпечку и решать целый ряд бытовых проблем – мыть поверхности и даже отстирывать пятна на одежде. И все же к ее использованию нужно относиться с определенной осторожностью.

Интересно Как избавиться от ирисовой мухи: сделайте это немедленно, чтобы спасти цветы

Стекло

Если вы будете использовать соду для чистки окон, в конце концов это может привести к образованию осадка, и в конце концов поверхность будет выглядеть довольно мутной. Но последствия могут быть также гораздо хуже – на стекле могут остаться неприятные царапины, убрать которые будет непросто.

Сода – это абразивное средство для чистки, и она может поцарапать стекло или оставить пленку или другие остатки и следы, если не смыть ее тщательно. Так ваши окна и зеркала станут не чище, а только более мутными и полосатыми. Вместо этого для мытья лучше использовать белый уксус и воду в пульверизаторе. Протирать окна стоит салфеткой из микрофибры.



Не стоит мыть окна содой / Фото Pexels

Швы между плиткой

Эти места могут быть чрезвычайно проблемными, поэтому их чистке нужно уделять особое внимание. И эксперты все же не советуют использовать соду, ведь этот продукт может испортить цементный раствор между плиткой и камнями.

Саму плитку чистить содой можно, а вот для затирки использовать ее не стоит, потому что она сносит покрытие со временем, и вам придется быстрее его заменять. Лучше здесь использовать смесь перекиси водорода и воды или уксуса и воды.

Каменные поверхности

Если у вас есть столешницы из мрамора или гранита, не стоит использовать соду для их очистки. Из-за этого продукта они станут тусклыми. Вместо этого вы можете или использовать специальное средство для чистки камня, или сделать собственный.

Это на самом деле очень просто – вам нужно только смешать немного мягкого моющего средства с водой.

Ванна

Если у вас дома стоит акриловая ванна, ни в коем случае не используйте соду для ее очистки, ведь средство оставит пятна на поверхности материала. Вместо этого вы можете использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды с теплой водой.