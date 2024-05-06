Ніколи не мийте їх з содою: 4 предмети, які можна безповоротно зіпсувати

Сода – це чудовий продукт, який може бути корисним не тільки у кулінарії, але і для того, щоб вирішувати побутові проблеми. Та важливо знати, які саме місця і предмети підходять для такого чищення, а де використовувати продукт категорично заборонено.

Вдома харчова сода є практично універсальним засобом. Ви можете готувати із нею випічку та вирішувати цілу низку побутових проблем – мити поверхні та навіть відпирати плями на одязі. Та все ж до її використання потрібно ставитися із певною обережністю.

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Скло

Якщо ви будете використовувати соду для чищення вікон, зрештою це може призвести до утворення осаду, і зрештою поверхня виглядатиме досить каламутною. Але наслідки можуть бути також набагато гіршими – на склі можуть лишитися неприємні подряпини, прибрати які буде непросто.

Сода – це абразивний засіб для чищення, і вона може подряпати скло чи залишити плівку чи інші залишки та сліди, якщо не змити її ретельно. Так ваші вікна та дзеркала стануть не чистішими, а тільки більш каламутними та смугастими. Натомість для миття краще використовувати білий оцет та воду у пульверизаторі. Протирати вікна варто серветкою з мікрофібри.



Не варто мити вікна содою / Фото Pexels

Шви між плиткою

Ці місця можуть бути надзвичайно проблемними, тому їх чищенню потрібно приділяти особливу увагу. Та експерти все ж не радять використовувати соду, адже цей продукт може зіпсувати цементний розчин між плиткою та камінням.

Саму плитку чистити содою можна, а ось для затирки використовувати її не варто, бо вона зносить покриття із часом, і вам доведеться швидше його замінювати. Краще тут використовувати суміш перекису водню та води або ж оцту та води.

Кам'яні поверхні

Якщо у вас є стільниці з мармуру чи граніту, не варто використовувати соду для їхнього очищення. Через цей продукт вони стануть тьмяними. Натомість ви можете або використати спеціальний засіб для чищення каменю, або ж зробити власний.

Це насправді дуже просто – вам потрібно тільки змішати трохи м'якого мийного засобу із водою.

Ванна

Якщо у вас вдома стоїть акрилова ванна, в жодному випадку не використовуйте соду для її очищення, адже засіб залишить плями на поверхні матеріалу. Замість цього ви можете використати рідке мило чи засіб для миття посуду з теплою водою.