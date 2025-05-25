Эти 5 вещей никогда нельзя чистить средством для мытья посуды: только пожалеете

Когда вы собираетесь делать уборку в доме, некоторые универсальные моющие средства порой могут пригодиться. Например, многие люди используют средство для мытья посуды для очистки и остальной части квартиры.

Казалось бы, использование средства для мытья посуды как универсального продукта для уборки, может сэкономить и время, и деньги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, далеко не все поверхности хорошо на него отреагируют.

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Деревянная мебель

Средство для мытья посуды может показаться удобным способом очистить деревянную мебель, и на самом деле оно может нанести гораздо больше вреда, чем пользы. Сильные компоненты в нем могут убрать с деревянной поверхности натуральные масла, защищающие ее от сухости и тусклости.

Со временем такая чистка приведет к растрескиванию, деформации древесины, или потере блеска. Кроме того, моющее средство может оставить после себя остатки, которые достаточно сложно удалить.

Кожа

Это – достаточно чувствительный материал, который требует особого ухода. Средство для мытья посуды прекрасно подходит для удаления жирных и маслянистых пятен, но когда речь идет о коже, тогда разрушение защитного покрытия из масел может стать губительным для материала.

Гораздо лучше будет воспользоваться специальным средством для чистки кожи – только так можно будет сохранить мебель, обувь и одежду надолго в презентабельном виде.

Ковер

Средство для мытья посуды – это не лучший выбор для борьбы с пятнами на ковре. Его достаточно сложно удалить с ворса, и поэтому на ковре могут остаться остатки, что притянут к себе даже больше грязи и сажи.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно легко отмыть пятна с матраса без лишних проблем.



Ковер нельзя чистить средством для мытья посуды / Фото Pexels

Стирка одежды

Чего точно не стоит никогда делать – так это использовать средства для мытья посуды как замену стиральному порошку или капсулам. Проблема в том, что это средство образует гораздо больше пузырьков, чем средство для стирки, и поэтому пена может перелиться, не только создавая беспорядок, но и повреждая стиральную машину.

Чистка посуды в посудомоечной машине

Никогда не используйте обычное средство для мытья посуды в посудомоечной машине. Этого делать нельзя по той же причине, почему нельзя использовать средство для стирки одежды – оно образует слишком много пены.

Моющие средства для посудомоечных машин имеют низкий уровень пенообразования и специально созданы для работы с распылительными механизмами и давлением воды.