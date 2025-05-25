Ці 5 речей ніколи не можна чистити засобом для миття посуду: тільки пожалкуєте

Коли ви збираєтеся робити прибирання в домі, деякі універсальні мийні засоби часом можуть стати в пригоді. Наприклад, чимало людей використовують засіб для миття посуду для очищення й решти квартири.

Здавалося б, використання засобу для миття посуду як універсального продукту для прибирання, може заощадити і час, і гроші, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, далеко не всі поверхні добре на нього відреагують.

Цікаво Ці 5 багаторічників ростуть навіть у найсухішій спеці: час посадити їх у дворі

Дерев'яні меблі

Засіб для миття посуду може видатися зручним способом очистити дерев'яні меблі, та насправді він може завдати значно більше шкоди, ніж користі. Сильні компоненти в ньому можуть прибрати з дерев'яної поверхні натуральні олії, що захищають її від сухості та тьмяності.

З часом таке чищення призведе до розтріскування, деформації деревини, або ж втрати блиску. Окрім того, мийний засіб може залишити по собі залишки, які досить складно видалити.

Шкіра

Це – досить чутливий матеріал, який потребує особливого догляду. Засіб для миття посуду чудово підходить для видалення жирних та маслянистих плям, та коли мовиться про шкіру, тоді руйнування захисного покриття з олій може стати згубним для матеріалу.

Набагато краще буде скористатися спеціальним засобом для чищення шкіри – тільки так можна буде зберегти меблі, взуття та одяг надовго у презентабельному вигляді.

Килим

Засіб для миття посуду – це не найкращий вибір для боротьби з плямами на килимі. Його досить складно видалити з ворсу, і через це на килимі можуть залишитися залишки, що притягнуть до себе навіть більше бруду та сажі.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна легко відмити плями з матраца без зайвих проблем.



Килим не можна чистити засобом для миття посуду / Фото Pexels

Прання одягу

Чого точно не варто ніколи робити – так це використовувати засоби для миття посуду як заміну пральному порошку чи капсулам. Проблема в тому, що цей засіб утворює набагато більше бульбашок, ніж засіб для прання, і через це піна може перелитися, не тільки створюючи безлад, але й пошкоджуючи пральну машину.

Чищення посуду у посудомийній машині

Ніколи не використовуйте звичайний засіб для миття посуду в посудомийній машині. Цього робити не можна з тієї ж причини, чому не можна використовувати засіб для прання одягу – він утворює надто багато піни.

Мийні засоби для посудомийних машин мають низький рівень піноутворення та спеціально створені для роботи з розпилювальними механізмами та тиском води.