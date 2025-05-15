Літо – це спекотна та часто ще й посушлива пора. І далеко не у всіх дачників є можливість поливати квіти щодня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А це значить, що для клумб потрібно обирати особливо посухостійкі рослини.

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Лаванда

Завдяки заспокійливому аромату та приємному кольору, а також здатності приваблювати запилювачів, лаванда може чимало запропонувати будь-якому саду. Невибагливість рослини до догляду – це ще один приємний бонус. Втім, лаванда потребуватиме регулярного поливу протягом першого вегетаційного періоду, але після приживлення стане стійкою до посухи.



Лаванда може рости в посуху / Фото Pexels

Шавлія

Це – ще одна улюблена серед комах-запилювачів рослина. Шавлія може утворювати високі та красиві квітконоси синього, рожевого та фіолетового відтінків. Чимало сортів шавлії можуть цвісти протягом кількох місяців – з літа і до перших осінніх заморозків. Тож якщо ви посадите ці багаторічні рослини, вони зовсім скоро окуплять і ваші гроші, і час.

Деревій

Це – поширена польова рослина, яку можна впізнати за пласкими суцвіттями з дрібних білих квітів, а також за пір'ястим листям, що трохи нагадує папороть. Після того, як деревій приживеться, він потребує мало води, або ж може й зовсім обійтися без поливу. Цвіте ця рослина дуже рясно, тож може неабияк доповнити клумбу.

До речі, у дворі можна посадити не тільки квіти, але й дерева. Раніше ми розповідали, які дерева привернуть в дім удачу та успіх.

Осот

Він легко виділятиметься у вашому саду завдяки своїм кулястим головкам та грайливому вигляду. Ці посухостійкі багаторічники також приваблюють запилювачів та цвітуть досить довго – з середини літа й до самої осені.

Чистець візантійський

Якщо ви хочете висадити ґрунтопокривну рослину, що швидко ростиме, аби заповнити альпінарій більшою кількістю зелені, тоді чистець – це чудовий вибір. Він має пухнасте сріблясте листя та може додати затишку у будь-яке місце. Рослина добре росте навіть з мінімальним доглядом та практично не потребує поливу.