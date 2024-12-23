Никогда не дарите их на Новый год: 5 запрещенных подарков

Подарки на Новый год это долгожданное событие и для взрослых, и для детей. Но, к сожалению, далеко не все подарки могут принести положительную энергетику.

К подаркам на Новый год, как и на любой другой праздник, нужно относиться серьезно: некоторые могут не только не принести радости получателю, но и навредить ему, сообщает 24 Канал. Поэтому убедитесь, что вы не нарушили запретов и не подарили неудачную вещь.

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Сувениры

Несмотря на то, что сувениры могут быть забавным подарком, подумайте о том, имеет ли предмет хоть какое-то практическое применение или привлекательность в долгосрочной перспективе. Если подарок кажется приятным только на мгновение, есть большой шанс, что он превратится в пылесборник

Ножи и острые предметы

Ножи, шипы и другие острые вещи могут быть символом конфликта и разрыва, и это точно не скажется положительно на отношениях между дарителем и получателем подарка. острые предметы на праздник могут даже вроде бы "разрезать" удачу человека, привести ко многим энергетическим проблемам и даже стать причиной ссор.

Копии или фальшивые предметы

Змея – символ этого года, не любит подделок и неискренности. Она оценивает подлинность и глубину подарка, и поэтому копии и подделки – это не лучший выбор на этот новый год. Фальшивые вещи не только не принесут удачи, но и могут нарушить энергетический баланс получателя.

Зеркало

Оно имеет мощную силу и вроде бы может забирать себе энергетику человека, что в него смотрит, а также отбирать молодость, здоровье и красоту. Поэтому эзотерики советуют покупать зеркала только для себя, и никогда не давать их в подарок.



Зеркала не стоит дарить в подарок / Фото Pexels

Деньги

Никогда не стоит дарить купюры. Гораздо лучше будет выбрать вещи, которые могут притягивать достаток и благосостояние в дом: например, лягушка с монетами, денежное дерево или другие символы и обереги.

Вещи черного цвета

Черный цвет ассоциируется с трауром, потерей и скорбью. Черные драгоценности или другие черные предметы могут напоминать о печали и не является лучшим выбором подарка на Новый год.