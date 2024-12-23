Ніколи не даруйте їх на Новий рік: 5 заборонених подарунків

Подарунки на Новий рік – це довгоочікувана подія і для дорослих, і для дітей. Та, на жаль, далеко не всі подарунки можуть принести позитивну енергетику.

До подарунків на Новий рік, як і на будь-яке інше свято, потрібно ставитися серйозно: деякі можуть не тільки не принести радості одержувачу, але й нашкодити йому, повідомляє 24 Канал. Тож переконайтеся, що ви не порушили заборон та не подарували невдалу річ.

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Сувеніри

Попри те, що сувеніри можуть бути кумедним подарунком, подумайте про те, чи має предмет хоч якесь практичне застосування чи привабливість у довгостроковій перспективі. Якщо подарунок здається приємним тільки на мить, є великий шанс, що він перетвориться у пилозбірник

Ножі та гострі предмети

Ножі, шипи та інші гострі речі можуть бути символом конфлікту та розриву, і це точно не позначиться позитивно на стосунках між дарувальником і одержувачем подарунка. гострі предмети на свято можуть навіть начебто "розрізати" удачу людини, призвести до багатьох енергетичних негараздів та навіть стати причиною сварок.

Копії чи фальшиві предмети

Змія – символ цього року, не любить підробок та нещирості. Вона оцінює справжність та глибину подарунка, і тому копії та підробки – це не найкращий вибір на цей новий рік. Фальшиві речі не тільки не принесуть удачі, але й можуть порушити енергетичний баланс отримувача.

Дзеркало

Воно має потужну силу та начебто може забирати собі енергетику людини, що в нього дивиться, а також відбирати молодість, здоров'я та красу. Тому езотерики радять купувати дзеркала тільки для себе, і ніколи не давати їх у подарунок.



Дзеркала не варто дарувати у подарунок / Фото Pexels

Гроші

Ніколи не варто дарувати купюри. Набагато краще буде обрати речі, які можуть притягувати достаток та добробут у дім: наприклад, жаба з монетами, грошове дерево чи інші символи та обереги.

Речі чорного кольору

Чорний колір асоціюється з трауром, втратою та скорботою. Чорні коштовності чи інші чорні предмети можуть нагадувати про сум та не є найкращим вибором подарунка на Новий рік.